Mezi ženami triumfovala Alžběta Hrušková, která si spolu s Ondřejem Olšarem připsala nejvíce bodů do celkového pořadí Českého poháru. Jeho absolutními vítězi pak jsou Jan Volár a Romana Gajdošová.

Pořadatelé zlínského supersprintu připravili pro triatlonisty i diváky velmi atraktivní formát závodu, který dostává v triatlonovém světě čím dál více prostoru – mimořádně krátké tratě, souboje tělo na tělo a vyřazovací styl.

Nejprve na účastníky čekal intervalový start (0,2 – 4,5 – 1,2 km), po kterém byli rozřazeni do šestnáctičlenných skupin v rámci vyřazovacího závodu (0,25 – 6 – 1,6 km). Z nich pak závodníci postoupili do finále A a B (0,25 – 6 – 1,6 km).

Pořadí ve finálových jízdách rozhodlo o vítězi závodu a držitelích prize money, pohárové body ovšem byly udělovány už na základě časů ze skupin vyřazovacího závodu.

„Díky tomu při každém startu o něco šlo – v intervalu o postup do skupiny, ve skupinách o pohárové body, ve finále o celkové vítězství a prize money,“ vysvětlil ředitel závodu Bohuslav Komín.

Nejrychlejší ženou intervalového závodu byla Tereza Svobodová, druhé místo pak obsadila Alžběta Hrušková. Díky tomu nastoupila každá z nich do jiné skupiny vyřazovacího závodu.

„Věděla jsem, že pokud se chci posunout na celkové třetí místo v českém poháru, musím vyřazovací závod vyhrát. Tím, že Terka jela ve skupině přede mnou, znala jsem její čas a věděla jsem, jak musím jet. Nebylo to ale vůbec snadné a na konci jsem musela sprintovat, abych byla první,“ uvedla Alžběta Hrušková.

Druhé místo ve vyřazovacím závodě obsadila Tereza Svobodová a třetí Šárka Půstová.

Brněnská závodnice se pak radovala z vítězství také ve finálovém závodě.

„Měla jsem jasnou taktiku – jít na maximum v plavání a dát do toho všechno na kole, protože Terka běhá jako raketa, tak jsem chtěla mít náskok. Dařilo se to, do běhu jsem šla s náskokem 25 vteřin, ale nakonec jsem byla těsně rychlejší i při něm,“ usmívala se Hrušková.

Ve finále si nejrychlejší ženy zopakovaly pořadí z vyřazovacího závodu – první Alžběta Hrušková, druhá s půlminutovým odstupem Tereza Svobodová a třetí se ztrátou dalších 20 vteřin Šárka Půstová.

Díky vítězství ve vyřazovacím závodě se Alžběta Hrušková posunula na celkové třetí místo v pořadí Českého poháru v olympijském a sprint triatlonu. Druhé místo patří Petře Kuříkové, která ztratila jen 2,5 bodu na vítěznou Slovenku Romanu Gajdošovou.

Grebík rozhodl na kostkách

Do závodu mužů vstoupil nejlépe Radim Grebík, který vyhrál intervalový start.

„Díky tomu jsem si mohl vybrat dráhu na plavání při vyřazovacím závodě, což bylo fajn. Na kole jsme pak jeli ve čtyřčlenné skupině, která šla také do běhu. Kluci, co tam byli se mnou, zrychlili do finiše, ale já jsem se raději rozhodl šetřit síly na finále – i když šlo o pohárové body, ostatní neměli dost odjetých závodů nebo získaných bodů, aby mě v celkovém pořadí přeskočili,“ vysvětlil svou taktiku domácí borec.

Vyřazovací závod tak vyhrál Olšar, druhý byl s těsným půlvteřinovým odstupem František Linduška. Dvě vteřiny za ním doběhl třetí Grebík, který se díky tomu posunul na konečné druhé místo v absolutním pořadí Českého poháru. Celkovým pohárovým vítězem je Jan Volár, o jehož prvenství bylo rozhodnuto již před zlínským závodem.

Ve finálové jízdě se Grebík odpoutal od svých soupeřů při nájezdu do druhého cyklistického okruhu.

„Využil jsem stoupání na kostkách, které mi sedělo. Dostal jsem se dopředu a vedení už jsem si pak pohlídal až do cíle,“ dodal velký talent českého triatlonu, který zvítězil s náskokem 35 vteřin před druhým Lukášem Červenkou. Bronz si ze Zlína odvezl František Linduška.

Celé závody se odehrály nejen na krátkých tratích, ale také na velmi malém prostoru – plavalo se v 25metrovém bazénu Lázní Zlín, na kole se pak jelo v nejbližším okolí na uzavřené silnici a běželo se na atletické dráze, která těsně sousedí s bazénem.

„Bylo to úplně skvělé. Jednak měl závod skvělou atmosféru, jednak mají supersprinty obrovský potenciál a doufám, že jich do budoucna bude víc,“ říkala Alžběta Hrušková. „Nádherný závod. Hrozně jsem si ho užil,“ doplnil ji Radim Grebík.

V neděli program pokračuje závodem štafet.

Výsledky

SUPERSPRINT TRIATLON Zlín, 19. září

Intervalový závod (Český pohár)

Muži: 1. Ondřej Olšar 21:10, 2. František Linduška 21:11, 3. Radim Grebík 21:13

Ženy: 1. Alžběta Hrušková 24:13, 2. Tereza Svobodová 24:20, 3. Šárka Půstová 24:43

Finále

Muži: 1. Radim Grebík 19:44, 2. Lukáš Červenka 20:19, 3. František Linduška 20:23

Ženy: 1. Alžběta Hrušková 23:59, 2. Tereza Svobodová 24:29, 3. Šárka Půstová 24:49