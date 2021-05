Tak to je velká škoda … Výtečný výkon ani rekordní čas zlínskému plavci Matěji Zábojníkovi ve středečním závodě na dvě stě metrů prsa k vytouženému postupu do semifinále mistrovství Evropy nestačil. K úspěchu dvacetiletému reprezentantovi scházelo pouhých devět setin sekundy.

Zlínskému plavci Matěji Zábojníkovi na 200 metrů prsa uniklo semifinále jen o 9 setin sekundy, ale může se radovat z národního rekordu 2:12.32. | Foto: Martin Sidorják

„Spokojenost z výkonů a času rozhodně převládá nad nepostupem do semifinále. Ano, je to škoda, ale do závodu jsem dal všechno a bohužel to nevyšlo. I tak je z toho podle mého názoru krásné dělené sedmnácté místo, pouhých devět setin za branami semifinále,“ hlásí přímo z dějiště šampionátu.