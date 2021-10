„Ztráta mrzí, ale pro vývoj ve skupině to není zásadní. Zajíci se sčítají až po honu,“ pousmál se kouč domácí Fatry, který především ze zdravotních důvodů postrádal hned několik opor. „Pokusíme se tento úspěch potvrdit i v derby v Rožnově a udržet aktuální neporazitelnost,“ přeje si kouč celku ze Zubří Jan Mičola.

FATRA-SLAVIA NAPAJEDLA - LESANA ZUBŘÍ 34:35 (15:16)

Petr Juráň, trenér Napajedel: „Vyrovnaný duel s nešťastnou koncovkou pro nás. Rozhodně se na to vymlouvat nechceme, ale v nejméně vhodnou dobu nás postihla rozsáhlá absence, především opor, které nebyly zdravotně v pořádku. I přesto byla k vidění výborná, úrovní prvoligová házená, kdy se oba celky přetahovaly o vedení. V dramatické koncovce se nám podařilo smazat dvougólové manko, ale soupeř rozhodl z poslední střely. Porážka mrzí, remíza by byla asi spravedlivá.“

Jan Mičola, trenér Lesany: „Věděli jsme, jaké a kde má Napajedla kvality, ale i přesto jsme se soupeře vůbec nebáli a od začátku kluci plnili pokyny, co dostali a to byl náš klíč k úspěchu. Za to bych je chtěl pochválit! Duel byl po celou dobu vyrovnaný, nikdo nikomu výrazně neodskočil a určitě se musel divákům líbit. Popravdě jsme si jeli do Napajedel minimálně pro bod, takže jsme s konečným výsledkem velice spokojení! A už se těšíme na derby s Rožnovem, kde by jsme chtěli potvrdit tutu poslední výhru a udržet si sérii bez prohry!“

HOLEŠOV - OLOMOUC 32:38 (18:16)

Jan Vaclach, hráč Holešova: „Dobrý vstup do utkání a udržování si vedení po celou dobu prvního poločasu nestačilo na zlomení odporu hostujícího celku. Nástup do druhé části se nevydařil dle našich představ a hanáci se dostali rychle do vedení sérii čtyř branek za sebou, na což přišla stejná odpověď z naší strany. Do 55. minuty jsme se drželi na dostřel dvou tří branek, avšak v závěru už nám chyběly síly na zvrácení vývoje, což znamenalo vítězství hostů a pro nás ztrátu dalších bodů. K dalšímu utkání zajíždíme do Juliánova, který je prozatím bez bodů a věříme, že tak zůstane i po našem víkendovém střetnutí!“

TJ ROŽNOV P. R. - LITOVEL B 23:25

SOKOL LUHAČOVICE – OSTRAVA 31:34

Tabulka II. ligy sk. Severní Morava

1. Lesana Zubří 5 4 1 0 164:142 9

2. Fr.-Místek B 5 4 0 1 175:129 8

3. Napajedla 5 4 0 1 164:136 8

4. Rožnov p.R. 5 3 0 2 149:125 6

5. MHK Karviná 5 2 2 1 143:133 6

6. Polanka n. O. 5 3 0 2 131:137 6

7. Nový Jičín 5 2 0 3 149:153 4

8. Litovel B 5 1 2 2 124:135 4

9. Uničov 5 2 0 3 127:146 4

10. Žeravice 5 1 1 3 142:148 3

11. Ostrava 5 1 0 4 142:164 2

12. Luhačovice 5 0 0 5 119:181 0