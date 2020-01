Chválili vás trenéři hodně?

Osobně si myslím, že to nebyl špatný zápas. Samozřejmě vždycky je co zlepšovat, ale v Ostravě jsme podali dobrý týmový výkon. Drželi jsme při sobě, snažili se jeden druhému pomáhat a i s trochou štěstí se nám to podařilo urvat. Za vítězství jsme rádi.

Mohla vás Ostrava podcenit, nebo jste na ni naopak byli lépe připraveni než v poháru?

Víme , že v Ostravě se nám moc nedaří, ale do zápasu jsme šli s tím, že na hřišti necháme všechno a že chceme podat co nejlepší výkon. Věděli jsme, že nemá cenu hrát na jistotu, ale musíme hrát agresivně, na hraně rizika, jak na servise, tak i na v útoku, což jsme dodrželi. Jsem rád, že to vyšlo a že bereme tři body.

Díky výhře jste si upevnili devátou pozici. Hraje se vám nyní lépe než na začátku sezony, kdy jste se porážkami dostali pod zbytečný tlak?

Samozřejmě, že hraje. V týmu je to hned znát, atmosféra je mnohem lepší. Všichni doufáme, že se nám podaří odehrát ještě dost zápasů s vítězným koncem.

Ohlížíte se pořád za sebe, nebo pomýšlíte na vyšší příčky?

Sledujeme jak hrají týmy, které jsou v tabulce pod námi. Ale určitě to všechno bude záležet na naší hře. Cíl před sezonou byl dostat se do play-off. Všichni bychom byli rádi, kdyby se ten podařil naplnit. Všichni v to pořád doufáme, ale jak už jsem říkal, bude to záležet především na nás.

Po mizerném začátku jste se docela chytli, že?

Tak začátek sezony se nám zrovna nepovedl. Měli jsme sérii pěti porážek v řadě, a to člověku na psychice taky zrovna moc nepomůže, ale dokázali jsme se nějak zvednout a začít bodovat. Samozřejmě vždycky to může být lepší, ale myslím si, že nemáme vůbec špatný tým a doufám, že se nám podaří ještě hodněkrát bodovat.

Se svým vytížením jste spokojený?

Ano. Já to beru tak, že když dostanu příležitost být na hřišti, tak se snažím podat co nejlepší výkon a pomoct svým spoluhráčům. Samozřejmě, že jsou lepší i horší dny, tak to má každý, ale já doufám, že těch lepších bude daleko více než horších.

Jak moc vám v Ostravě scházel univerzál Adamec?

Určitě by nám pomohl. Jirka bohužel v týdnu onemocněl. Ještě den před zápasem měl horečky, takže se do poslední chvíle nevědělo, jestli s námi do Ostravy vůbec odcestuje. Nakonec se tak nestalo, a trenéři to museli vymyslet jinak. Všichni ale doufáme, že na další zápas už bude v pořádku a hrát.

Nyní máte před sebou domácí dvojzápas s Českými Budějovicemi a Brnem. Jak těžké bude bodovat?

Budou to dva nesmírně těžké zápasy, které se budeme snažit odehrát zase na hraně rizika, podat co nejlepší výkony a před domácím publikem si připsat i nějaké ty body. Věřím, že uspějeme.