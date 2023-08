O parádní výsledek se postarala Zlínská Ironmanka Helena Kotopulu (CSG Tri Team). V neděli vyhrála 20. ročník Slovakmana. V Piešťanech v nejpopulárnějším Ironmanu na Slovensku dosáhla na klasické trati 3,8 – 180 – 42,2 kilometru, výsledného času 9:58:44, druhé místo obsadila Markéta Cibulková (Ironstars Beroun), která byla v cíli o 12 minut a 21 sekund pomalejší, bronz brala za čas 10:15:30 Slovenka Zora Kohoutková.

Slovakman 2023, Helena Kotopulu | Foto: se svolením Heleny Kotopulu

Kotopulu zároveň na Slovensku získala titul mistryně České republiky v dlouhém triatlonu.

,,Letošní Slovakman byl trochu jiný. V porovnání s minulými horkými ročníky v průběhu celého letošního závodu pršelo a foukal silný studený nárazový vítr. Doprovázela ho však skvělá atmosféra,“ prozradila Kotopulu.

Slovakman 2023, Helena KotopuluZdroj: se svolením Heleny Kotopulu

Ta po první disciplíně vylézala z vody na třetí pozici.

,,Plavání bylo sice studené, ale byla to nejpříjemnější část závodu. S časem ve vodě 1:03:04 jsem spokojená,“ potěšilo Ironmanku ze Zlína.

Na cyklistiku rozloženou do šesti okruhů se dobře oblékla.

,,Stejně mi v 180kilometrové jízdě na kole v lijáku neoprenové návleky na nohy, ani nepromokavá bunda nepomohly. První dva okruhy to byl šok. Nemohla jsem rozehřát svaly, aby fungovaly. Moc mi to nejelo. Ve třetím okruhu už jsem pomalu začala sjíždět soupeřky. Bylo to ovšem náročné, protože silný vítr moc nedával prostor pouštět řídítka, abych se napila a doplnila energii tyčinkami. V pátém okruhu jsem na mokré cestě na otočce, kdy jsem neodhadla rychlost do zatáčky, když jsem zrovna dojížděla Markétu Cibulkovou, dostala smyk a spadla jsem. Naštěstí jsem si jenom narazila bok a trochu mi zmodraly prsty na levé ruce. Bolest oteklého ukazováčku jsem v chladném počasí necítila. Markétu jsem ale ztratila z dohledu. Dojela jsem ji až na 150 kilometru. Na 170. kilometru mě Ironmanka z Berouna opět předjela. Do druhého depa jsme ovšem dojely téměř společně,“ popsala vývoj cyklistiky Helena Kotopulu, která se poté ve druhém depu probojovala opět za první příčku.

,,V závěrečném maratonu pořád hustě pršelo. Proto jsem měla promočené tenisky. To nemám ráda, protože trpí chodidla a v pátém ze šesti okruhů jsem cítila puchýře. Pobyt na vítězné pozici jsem však udržela až do cíle,“ radovala se Kotopulu.

Ta po závodu zůstala na Slovensku a s rodinou se vydala relaxovat do Vysokých Tater.

,,Tam při túrách rozchodím bolavé tělo,“ svěřila se ještě dobře naladěná čerstvá česká ironmanová šampionka Helena Kotopulu.