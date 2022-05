„Když to nezažijete na vlastní kůži, nepochopíte, z hlavy to nikdy nedostanu. Musím se ale přes to přenést,“ s odstupem dvou dnů přiznává křídelník extraligových házenkářů Zubří Tomáš Mičkal, jehož výběr po semifinálovém nezdaru a porážce 32:33 v pátém rozhodujícím zápase play-off nyní čeká další výzva. V boji o bronz přetlačit nevyzpytatelnou pražskou Duklu.

„Bude záležet, jak a kdy se vyrovnáme s pocitem zklamání, křivdy. Finále bylo na dosah, řada lidí okolo říkala, že to bylo předčasné finále,“ poznamenal 34letý házenkář, jemuž spoluhráči neřeknou jinak než vápno.

„Před sezonou jsme si dali jasný cíl – zisk medaile. Současný výběr sice podle mě měl na titul, o který se určitě pokusíme za rok, ale nyní chceme alespoň cenný kov! I pro naše skvělé fanoušky,“ burcuje nejen zuberskou kabinu Tomáš Mičkal.

Už jste se vyrovnal se zahozenou sedmičkou?

To hned tak nejde, asi to budu mít v hlavě napořád, a také okolí to bude dlouho řešit. Nyní vím, že bych zpětně exekuci sedmičky jinak řešil. Přitom gólman Plzně Šmíd mi letos na mé naznačení doteď nikdy nereagoval, a tak jsem jej chtěl překvapit ránou z první. Ve finále překvapil on mě.

Nesete to hodně statečně…

Popravdě před 20 lety bych se asi ze všeho rozsypal. I proto jsem se před penaltovým rozstřelem nechal napsat na pátou, poslední sedmičku. Zde musel jít někdo zkušený i právě kvůli tomu, že to nevyjde. My starší se s tím vyrovnáme lépe než mladší. Ale byly to obrovské nervy. Snad už nic podobného, hlavně to zklamání, nezažiju.

Jak reagovali kluci bezprostředně po sedmičce a po zápase?

Nikdo mi nic nevyčítal, kluci i všichni okolo mě utěšovali. Hodně mi pomohlo, jak mě neskutečně podržela má skvělá rodina a i kamarádi mimo házenou! Všichni víme, že přímo má minela nás o finále nepřipravila, i když byla ve všech souvislostech asi vidět nejvíce. Po mě selhal i Mořkovský, to byl prostě osud. Jasné, hlavní vina jde za mnou, nechci se na nic vymlouvat, stejně jako si cením, že mi v kabině nikdo nic nevyčítal. Sedmičky jsou prostě loterie a nyní se to jen opět potvrdilo.

Finále jste si ale mohli uhrát v řádné hrací době, kdybyste ubránili vedení v posledních osmi sekundách…

Na tom jsme se shodli, že to byl asi klíčový okamžik, při útoku Plzně jsme špatně zareagovali. Výhru jsme měli ubránit, balon jsme měli sežrat, nedovolit soupeři vystřelit! Na druhou stranu Plzeň je hodně zkušená, má dost propracovanou hru, umí improvizovat, překvapit.

Nakonec vás do kolen poslal zuberský odchovanec Jakub Douda. Vyříkali jste si to už s ním?

(smích) Na to nebyl čas ani nálada, to asi probereme s odstupem času, až se v létě vrátí domů do Zubří. Každopádně jen dělal svou práci. Je to ale hříčka osudu, že nás do kolen poslal právě on. Zápas mu vyšel parádně, hrdina byl on, já to odmítl.

V čem byla Plzeň v sérii lepší?

Nemyslím, že byla lepší, naopak herně jsme měli navrch my! Jim ale fantasticky zachytal gólman Herajt, naopak my měli problém s koncovkou. Vše rozhodl čtvrtý zápas u nás, vše bylo nachystáno, hala vyprodaná, soupeř byl oslaben o další klíčové hráče. Nezvládli jsme to ale v hlavách. A v pátém duelu v Plzni pak měli kopec smůly. Celá série byla reklama na házenou, možná předčasné finále.

Kdo vyhraje finále a bude slavit?

Čekám, že vyhraje Karviná. Je na tom herně nejlépe, my se potopili vlastními chybami, hlavně neproměňováním šancí. V sedmičkové loterii nám to osud nechal vyžrat úplně…

Co teď dělat, abyste zapomněli?

S kluky jsme to řešili cestou z Plzně šest hodin v autobuse, a i když bylo v pondělí volno, tak i mimo hřiště. Nyní se potřebujeme dát do soboty dokupy, nejen psychicky, ale i zdravotně. Nejsme totiž zcela fit. Už toho moc nenatrénujeme, jen si rozebereme hru Dukly a hrr na ně. Když budeme hrát svou hru a proměňovat šance, věřím v úspěch. Bude to o aktuální formě a doteď jsme ji měli lepší my!

Budete mít motivaci dál bojovat?

Stoprocentně! Před sezonou byla naším cílem medaile, a to také zůstává. Hráli jsme dobrou házenou, dostali se daleko. Po neděli jsou naši fandové stejně jako my strašně zklamáni, ale všichni cítíme, že cenný kov visí ve vzduchu. Moc si přeji za dva týdny oslavit zisk medaile, pak nám bude lépe.

Kdo je v sérii s Duklou favorit?

Nechci se za nic schovávat, v tabulce základní části skončila za námi, lehký favorit jsme my! Na druhou stranu Dukla vypadla v semifinále rychle a jasně, neměli s Karvinou nárok. My jsme vypadli, jak vypadli a v našem případě bude záležet na psychice, jak vše ustojíme, jak začneme celou sérii. Já se toho ale nebojím, chci medaili!

Po sezoně pokračujete v Zubří?

Ano, prodloužil jsem smlouvu o rok. Cítím, že si zde parta sedla, chemie funguje, trenér dokáže tým motivovat, táhnout za úspěchem. A protože až na pár výjimek zůstane tým pohromadě, pokusíme se o další úspěch i za rok. Jsem rád, že budu u toho.