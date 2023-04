Fryštácký rallyeový závodník Erik Cais má za sebou smolnou chorvatskou rally. Hned v první rychlostní zkoušce se totiž mladý český jezdec dostal mimo trať v místě, ze kterého musela českou posádku dostat až odtahovka.

Fryštácký automobilový závodník Erik Cais na Chorvatské Rallye. Foto: Jan Froněk | Foto: Deník/Martin Břenek

„Moc nás mrzí to, co se stalo v pátek. Snažil jsem se co nejvíce, ale přemírou snahy jsme vyletěli ven z tratě. Jsou to cenné zkušenosti, i když ne hezké. I takovými momenty si ale člověk musí projít,” hodnotí stále teprve 23letý český talent.

Cais tak hned v úvodu rally nestihl start druhé rychlostní zkoušky a do druhého dne nastupoval s neřešitelnou ztrátou způsobenou penalizací.

„Chybička byla tvrdě potrestána. Ne nadarmo se o chorvatské rallye říká, že je jedna z nejtěžších v šampionátu,” pokračuje šéf týmu Jaroslav Orsák s tím, že měl český tým před závodem, i kvůli fanouškům, vysoké očekávání.

V sobotních i nedělních rychlostních zkouškách si čeští fanoušci vyzbrojeni vlajkami a světlicemi užili Caise na trati. „Snažil jsem se dostat do tempa, ale časy nebyly takové, jaké bych chtěl. Není snadné závodit s vědomím toho, že člověk už nejede o žádné body,“ vysvětluje Cais.

„Každopádně jsem ale rád, že jsem získal další cenné zkušenosti, protože chorvatská rallye je extrémně náročná. A co se týče atmosféry? Tak tolik českých fanoušků jsem snad neviděl ani na české rallye. Obrovské díky mému týmu, rodině a partnerům, kteří mi umožnili závodit i po smolném pátku,“ dodává Cais.

Nicméně Orsák vidí ve smolném okamžiku alespoň nějaké plus. „Zbytek závodu jsme využili k testování a získali jsme cenné poznatky o autě. Musíme zvednout hlavy, makat ještě tvrději a připravit se na Portugalsko,“ dodává bývalý automobilový závodník a v současnosti šéf týmu Orsák Rallysport.

Zdroj: Břenek Martin