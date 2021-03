„Pro mě osobně se jednalo o dost náročný zápas,“ pronesl Tomeček v exkluzivním vyjádření pro Deník.

Talentovaný borec tak nastoupil proti svým dřívějším spoluhráčům z reprezentačních kategorií. „Byli tam opravdu výborní hráči – pár z nich jsem potkal ještě v U-19. Snad se mi taky podaří dostat do „A-týmu,“ cílí na nejvyšší možné mety.

Nejen modelové utkání se uskutečnilo na pražské Markétě, která disponuje umělou trávou. „Soustředění mi přineslo mnoho nových kamarádů. Děláme tam kvalitní cvičení, dost se trénuje. Upřímně mě to baví, užívám si to,“ nemůže si Tomeček vynachválit podobné reprezentační srazy.

Zatímco v letošním roce se předposlední únorový víkend pro mladé ragbisty jednalo o třetí kemp, ostatní akce s národním týmem Dominik Tomeček ani nepočítá. „Upřímně už netuším, kolik pozvánek jsem už dostal. Bylo jich hodně,“ usmívá se potěšeně.

Součástí dosud posledních soustředění byl také Bronco test zjišťující fyzickou připravenost jednotlivých borců. Stejně jako zlínský spoluhráč David Sluštík, tak rovněž Dominik Tomeček by toto měření k oblíbeným činnostem nezařadil. „Také mi nedělal dobře. Dali jsme ale do toho zlínské srdíčko,“ směje se Tomeček. „Zvládli jsme to v dobrém čase,“ dodal už vážnějším tónem.

Individuální přípravu nepodceňuje

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v zemi všichni účastnici reprezentačních kempů musí před společnými srazy podstupovat testy na koronavirus. „Jsou pro mě otravné, bolí mě z nich nos,“ líčí Tomeček s humorem. „Vždy jsem ale negativní,“ klepe na dřevo.

Akce národního týmu jsou pro zlínské ragbisty momentálně jedinou možností, jak se připravovat přímo na hřištích. „Ve Zlíně nám neumožňují se proběhnout,“ poukazuje na restrikce. „Trénuji tak podle svých plánů, momentálně využívám posilovnu. Doma však cvičím i s balonem,“ uzavřel Dominik Tomeček.