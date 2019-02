ROZHOVOR/ V současné době je každá ruka a noha dobrá. Vedení interligových házenkářek Zlína se zkraje nového roku podařilo získat na hostování zkušenou 24letou univerzálku z prvoligových Bohunic Veroniku Starou, která se poprvé představila o víkendu v derby s Veselím nad Moravou (23:33).

Házenkářky Zlína (ve žlutém) v 11. kole MOL ligy doma nečekaně vysoko podlehly Veselí nad Moravou 23:33. Na snímku posila Veronika Stará | Foto: Deník / Martin Břenek

„Čekala jsem to lepší, ale co se dá dělat, soupeř byl opravdu lepší,“ sportovně uznala Veronika Stará, která zatím minimálně zasáhla do hry. „Před zápasem jsem stihla jen jeden trénink, chybí mi souhra,“ potvrdila studentka vysoké školy v Brně.

„Na tréninky nyní budu dojíždět jednou dvakrát týdně, aby se mi podařilo naplnit očekávání a být posilou. Což ale asi není hned vyhrát titul,“ směje se bývalá hráčka interligového Jindřichova Hradce či naposledy Veselí nad Moravou.



Co že jste se rozhodla pro návrat do elitní soutěže?

Chvíli před Vánoci mě potěšil zájem Zlína. Celá dohoda proběhla narychlo, plácli jsme si na půlroční spolupráci a pak se uvidí. Nyní se musím co nejdříve sehrát s ostatními, musím být trpělivá. Zlínské holky hrají spolu odmalička, musím je co nejdříve pochopit a načíst si je.

Sledovala jste předtím Zlín?

Obecně se snažím sledovat interligu, hlavně výsledky. Detailně Zlín ale nemám nastudovaný, nebyla jsem nalepená na obrazovce při jejich zápasech. Přehled, jak se kde hraje, ale mám.

Kolik znáte zdejších hráček?

Od vidění všechny, některé více z turnajů a kempů. Přijetí bylo vřelé, naštěstí největší vtipálci jsou zranění. Již nyní mě ale zaujala hra, že když moc dlouho na sebe čučíme, tak musíme klikovat! Zatím si dávám pozor, tak je to dobré… Každopádně holky mi se vším pomohly, nic nebyl problém. Nejlepší přijetí, jaké jsem si mohla představit.

Jak vysoké zápisné vás ve zlínské kabině čeká?

Tady se snad skoro za vše platí dvacka, ale o zápisném toho ještě moc nevím. Každopádně mě nemine příspěvek za první zápas a asi i nyní za první rozhovor. (smích)

Bude mít prioritu Zlín, nebo Bohunice?

Protože I. liga začíná až koncem února, nyní je na prvním místě Zlín. Poté se to ale změní, neboť hlavním cílem je v Bohunicích záchrana. Zatím jsme páté, máme sezonu dobře rozehranou, takže poté se vše bude odvíjet od dohody trenérů. Chci Zlínu maximálně pomoci.

Jak vidíte aktuální situaci a ambice Zlína?

Těžká otázka. Cítím z kabiny, že moc touží po postupu do play-off, rozehranou sezonu mají dobře, ale proti je fakt velká marodka. K vidění je tak spousta improvizace, hráčky rotují po netradičních postech. Touha a odhodlání jsou zde velké, ráda bych si třeba zahrála o medaile. (úsměv)

Jste univerzálkou. Na jakém postu se nejlépe cítíte?

Teď už těžko říci. Jsem v situaci, kdy spíše záleží, proti komu hraji, než kde hraji. Poslední dva roky jsem opravdu zvyklá hrát kdekoliv v poli. Jen brána chybí a tam se já příliš nehrnu.