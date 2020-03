„Je ale pravda, že mi to vždycky dodalo spoustu radosti a energie,“ usmívá se Abhejali Bernardová.

Známá dálková plavkyně a běžkyně ale ze současné situace radost nemá. Kvůli zavřenému bazénu a rozsáhlým bezpečnostním opatřením musela se svými kolegy ze sportovního klubu Sri Chinmoy Marathon Team přesunout tradiční Plaveckou šestihodinovku, která se měla konat minulý víkend ve Zlíně.

Navíc letos plánovala účast na neziskovém projektu Peace Run, což je nesoutěžní štafetový běh s hořící pochodní.

„Jeho evropská část má letos končit v Praze, teď se ale samozřejmě neběží, tak uvidíme,“ uvedla první Češka, která dokončila sérii Oceans Seven. Kromě sportu se věnuje také překladům a meditaci.

Znervózňuje vás současná situace?

Myslím, že současná situace je pro všechny z nás výzva, ale také příležitost. Příležitost trochu zpomalit a uvědomit si, co je pro nás důležité a jaké chceme mít v životě priority. Já sama jsem před vypuknutím toho všeho měla pocit, jak jsem zavalená a nestíhám, takže to nucené zpomalení je pro mě v určitém smyslu dobré.

Bezpečnostní opatření a nařízení vlády nás nijak neomezují?

Opatření jsou nezbytná a já vždy říkám, že záleží, jak se na věc díváme. Jestli si stěžujeme, že nás něco omezuje, nebo to vezmeme právě jako tu příležitost. Všichni máme určitě spoustu věcí, které jsme už dlouho chtěli udělat, ale nikdy se na seznamu priorit nedostaly dost nahoru, abychom se k nim opravdu dostali. Ať už je to uklizení toho plného šuplíku papírů, čtení knih, nebo jen chvilkové nicnedělání. A čas pro rodinu a taky pro sebe. Můžeme konečně začít cvičit nebo si ujasnit a sepsat osobní i pracovní cíle, věnovat čas i svému vnitřnímu já například pomocí jógy a meditace. Té se věnuji víc než dvacet let a znovu musím říct, že klidná a tichá mysl pomáhá nejen při extrémních sportovních výkonech, ale i v běžném životě, a obzvlášť v situacích, jako je tato.

Co byste poradila lidem, kteří každý den hltají na internetu a v televizi zprávy? Dá se tomu čelit?

Je dobré vědět, co se děje. K tomu nám ale stačí pustit si zprávy ráno a večer. Pak určitě najdeme lepší věci, kterými trávit náš čas. Protože dnešek je jen jeden a záleží na nás, jak ho využijeme a jak mu dovolíme, aby nás změnil.

Zůstáváte doma, nebo chodíte do práce?

Chodím do práce na zkrácenou pracovní dobu a sportování řeším tak, že do práce běhám, ideálně lesem. (úsměv)

A co mají dělat lidé, kteří by rádi sportovali nebo se nějakým způsobem udržovali, ale nemohou ven?

Nedávno jsem doma malovala a připomněla jsem si, kolik zajímavých, a ještě nepřečtených knih mám. Co se týče cvičení, zanedbávala jsem i nějaké to protahování a posilování – a naštěstí existují různá videa, podle kterých cvičit, pokud jste jako já a po pěti minutách už nevíte, co dělat. Mám doma i cyklistický trenažér, to je taky výborná věc. Plavat nemůžu, ale jde dělat spousta věcí.

Vy jste si loni v květnu po pádu z kola poranila rameno. Jak jste na tom nyní?

Teď jsem spíš běhala, než plavala, ale hlavně na začátku to bylo náročné období, protože jsem nějakou dobu nemohla vůbec sportovat. Věřím ale, že všechno je k něčemu dobré, i když to v tu danou chvíli nemusíme hned vidět nebo chápat. I v dnešní situaci je super, jak se příroda vrací i tam, kde už dlouho nebyla, vzduch je čistší. A možná si jako lidstvo uvědomíme, že současný konzumní způsob života, kdy se neustále honíme za vyššími výkony a zisky a máme víc, než potřebujeme, není ten nejspokojenější život, jaký můžeme mít.

Má současná situace dopad i na vaši práci?

Situace má dopad také na moje příjmy, na druhé straně se i výdaje zmenšily a věcí, které člověk opravdu potřebuje, není zase tolik.

Souhlasíte s názorem, že sportovci mohou za současné situace ztrácet motivaci a chuť do další práce?

Pokud se sportovec chystal například na olympiádu a směřoval k tomu celý čtyřletý trénink, chápu, že to může být pro motivaci obrovsky náročné. Můj návod je dělat to nejlepší, co člověk v dané situaci může, a nehloubat nad věcmi, které ovlivnit nemůže. Zkrátka udržovat se v rámci možností v co nejlepší kondici a co nejvíc si udržet to pozitivní nastavení, které se pak přenese i do dalšího tréninku, až se bude moci vrátit k běžnému plánu. Myslím, že s pozitivním přístupem nás tato situace může obrovsky posílit a obohatit i lidsky a duchovně.