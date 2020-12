„Tabulková pozice není dobrá. Moc se však na to neohlížíme. Jdeme zápas od zápasu. Do každého utkání jdeme naplno s tím, že jdeme vyhrát,“ má jasno blokař Fatry Jakub Varous.

Svěřenci Přemysla Obdržálka na předposlední Ostravu (o čtyři zápasy méně – pozn. red.) disponují náskokem jediného bodu, na poslední Příbram (o utkání méně – pozn. red.) si dosud vytvořili čtyřbodový odstup.

„Před vánočními svátky nás budou čekat klíčové zápasy. Určitě to budeme chtít dobře uzavřít a stoprocentně bodovat,“ nepochybuje o ambicích 21letý volejbalista, který se svými spoluhráči postupně zajede na palubovku Odolené Vody (6. místo – pozn. red), Kladna (9.). Posléze doma přivítají Ostravu a Beskydy (8.).

Zlínští naposledy sehráli zápas proti Lvům Praha, se kterými prohráli 0:3. „Hosté hodně tlačili na servisu, nemohli jsme se jim ubránit,“ mrzelo Varouse.

V úvodním setu přitom vedli 9:6 a měli velkou příležitost na čtyřbodový náskok. „Chyběla nám větší agresivita na útoku. První set jsme přitom vážně dobře rozehráli. Je to škoda,“ smutní mladý blokař.

„Soupeřům vychází servis. Záleží na nás, jak se na to přizpůsobíme, zda najdeme odpověď. Bohužel jsme neskládali bodovky. Když už jsme si nahráli, tak jsme vytvořili zbytečné chyby na útoku. To nás sráží dolů,“ uvědomuje si dvoumetrový borec.

Podle jeho slov se opakují podobné situace. „Celkově si říkáme, že agresivita nám při určitých balonech chybí. Stojí nás to průběžné stavy i sety. Prohráváme si to tím. Pak to tak i vypadá, že doma dostáváme 0:3,“ krčí rameny.

Jaký je tedy recept Fatry na úspěšnější druhou polovinu soutěže?

„Musíme začít více tlačit na servisu, abychom soupeře odtáhli od sítě. Půjde nám pak i obrana, kterou máme dobrou. Když zamakáme na podání, tak je zablokujeme, v tom jsme silní,“ poukazuje na kvality týmu.

Extraligové týmy krátce po rozjedu soutěže na testování přešly na dvoukolový systém během jednoho víkendu. Každý to přitom přijímá odlišně.

„Mně to příliš nevyhovuje. Lépe se mi hraje jednou týdně. Ještě ráno (sobota – pozn. red.) jsem cítil únavu z předchozího pětiseťáku, bylo to hodně náročné. Proti Ústí jsme hráli přes dvě hodiny,“ připomněl páteční překvapivou výhru 3:2 na sety.

„Bylo by lepší mít pauzu než hrát další důležitý zápas doma s Prahou. Mohli jsme je tady více potrápit,“ ví dobře Varous.