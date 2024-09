Děti měly v extrémním překážkovém závodě zaměřeném na všestranné fyzické dovednosti ve stylu Spartan Race trasy přizpůsobené věku. V závodě šlo hlavně o zábavu, čas se neměřil. Vyhrál každý účastník. Všechny děti v cíli dostaly krásnou dřevěnou medaili.

Celkem se jich do letošního dětského Spartánka zaregistrovalo 289. Z toho 147 v kategorii 4 – 6 let, 88 v kategorii 7 – 9 let a 54 v kategorii 10 – 14 let. V cíli jich bylo odměněno 260.

,,Závod měl podle věku tři typy tras. Ty byly přizpůsobené věku dané kategorie. Nejmladší účastníci 4 – 6 let měli připravenou 800 metrů dlouhou trasu s 14 překážkami. Starší děti 7 – 9 let čelili 19 překážkám na 1,2 kilometru dlouhé trase a nejstarší děti ve věku 10 – 14 let si zazávodily na 2,4kilometrové trase s 33 překážkami,“ prozradil hlavní pořadatel závodu Lukáš Foltýn.

Nejoblíbenější překážkou letos zůstala opět skluzavka a v horku děti osvěžila vodní káď.

,,Překvapila mě úspěšnost v hodu oštěpem a střelby prakem. Rozporuplné pocity a pozitivní i negativní emoce jsem pozoroval u plazení v bahně a smažených červíků. Dětem dal zabrat šplh, zipline a nošení barelů,“ informuje Foltýn.

Pořadatelé se ale museli vypořádat i s jednou nepříjemností.

,,Čtrnáct dnů před závodem jsme přišli o hlavní Spartan Facebookové stránky, kde byly všechny informace. Škody se nám ale podařilo minimalizovat a nakonec byl letos ve Spartánku překonán návštěvnický rekord z loňského roku. Navíc od nás děti i jejich rodiče odjížděli nadšeni, což je pro nás hnacím motorem a důvodem, proč takový závod pořádáme,“ těší Lukáše Foltýna.

,,Byla to úžasná akce plná emocí, radosti, úsměvu, bláta, slunce, poctivé práce se setkáním úžasných lidí. Je skvělé, že děti se v dnešní době jen tak hýbou po venku, že je v letošním Spartánku neodradilo tropické horko i nebezpečné překážky. Děti je zvládly bez zranění a s úsměvem na tváři. Jsme rádi, že všichni s námi ve Lhotce strávili nezapomenutelný den a těšíme se na setkání se všemi v příštím roce,“ děkuje všem předsedkyně spolku Z-dravých žen Hana Foltýnová.