Na palubovce mu nevadí ani speciální dioptrické brýle. Odchovanec brněnských Bulldogs je na ně zvyklý. Pomáhají mu při hře i v lepší orientaci.

„Na každý zápas nebo i trénink si dávám speciální sportovní brýle, které mi z hlavy jen tak nespadnou. Jsem na ně zvyklý, hraji s brýlemi celou svou kariéru a ještě mě nijak negativně neovlivnily. Jen si mě díky nim každý pamatuje,“ říká s úsměvem.

I když momentálně pendluje mezi útokem a obranou a trenér Kvapil často rotuje se sestavou, šikovný mladík s nestěžuje.

„Ze začátku sezony jsem od sebe čekal mnohem víc gólů, ale poté se moje role v týmu změnila. Nyní chci hlavně dobře bránit a rozehrávat akce. Takže nyní jsem se svojí hrou spokojený. I když samozřejmě je vždy co zlepšovat,“ říká Koláčný.

V Otrokovicích je zatím maximálně spokojený. „Měl jsem dostatečně dlouhou dobu na to, abych se aklimatizoval. Všechno si sedlo, jak mělo,“ tvrdí.

Angažmá si zatím náramně užívá. „Cílem všech je, aby nás florbal bavil, což je podle mého mínění splněno na jedničku. Jsem velice spokojený jak s trenérským vedením, tak i se spoluhráči, se kterými se cítím velmi dobře,“ líčí.

Dobrý pocit má nejen z fungování klubu, ale i ze hry a výsledků mužstva. „Samozřejmě vždycky to může být lepší, ale myslím si, že až na zápasy s Libercem a Bohemians jsme předvedli to, co v nás je,“ je přesvědčený. „Ještě zkoušíme různé varianty sestavy, protože ještě musíme najít ideální složení. Až se ale vše ustálí, věřím, že budeme ještě silnější,“ přidává.

Panteři se po desátém kole usadili na páté příčce. Na čtvrté Vítkovice ztrácejí čtyři body, ale mají odehráno o jedno utkání méně. „Jsme zatím jenom v půlce. Sezonu budu moc hodnotit až po jejím konci. Buď bude úspěšná, nebo ne,“ ví Koláčný.

Podle něj jdou ale Moravané zatím správnou cestou. „Nechceme prohrát žádný zápas, což se mám až na tři nevydařené zápasy daří. Uvidíme, co bude dál, ale budeme pracovat dál, abychom byli stále lepší a lepší,“ slibuje.

Zápasy otrokovických florbalistů však letos baví. Parta kouče Kvapila hraje útočně, střílí spoustu branek. Na druhé straně i hodně gólů inkasuje, takže přestřelky a divoké výsledky už fanoušky ani nepřekvapí. „Myslím si, že to je pouze obraz dnešního florbalu. Už se nehraje pouze na zataženou obranu, hlavní roli hraje útok. Díky tomu je florbal stále atraktivnější pro oko diváka,“ je přesvědčený Koláčný.

Superliga má nyní reprezentační přestávku. I Panterům krátká zápasová pauza přijde vhod. „Nikdy jsem to nějak nevnímal, protože pokaždé jsem byl na srazu. Po čtyřech letech budu mít volno. Doufám, že každý jak po mentální, tak i po fyzické stránce zregeneruje, a budeme dál tvrdě pracovat,“ věří Koláčný.

Koláčný na rozdíl od jiných vrcholových sportovců dokáže skloubit florbal se studiem na vysoké škole. „Vzhledem k tomu, že mám vyučování pouze tři dny v týdnu, tak mám čas i na odpočinek. Jinak jsem rád, že mi škola nezasahuje do tréninků a mohu se tak plně věnovat obojímu. S náplní a obtížností studia jsem spokojený,“ pochvaluje si.