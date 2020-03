„Myslím si, že v tuto chvíli je nejdůležitější zdraví nás všech, proto jsem proti původnímu termínu olympiády,“ uvedla česká reprezentační házenkářka Kristýna Mika.

Se spoluhráčkou souhlasí také Šárka Marčíková.

„Nemá smysl, aby se za momentální situace konala,“ přikyvuje rodačka ze Zlína. „Jsem taky pro odložení,“ přidává se vycházející kunovická hvězda a mládežnická reprezentantka v házené Lucie Fleková.

Olympijské hry se měly v Tokiu konat od 24. července do 9. srpna. Japonský premiér Šinzó Abe se ale s prezidentem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomasem Bachem dohodl v telefonickém rozhovoru na přeložení her na příští rok. Budou se konat nejpozději v létě 2021.

„Pokud mělo být ohroženo zdraví sportovců, je to správné rozhodnutí,“ myslí si otrokovický florbalista Lukáš Pešat.

Stejně to vidí také ligoví fotbalisté Adnan Džafić s Dominikem Simerským nebo Tomáš Zajíc. Pro změnu termínu byl kouč kunovických fotbalistů Vratislav Chaloupka, brankář Kroměříže Zdeněk Kofroň, gólman divizního Strání Antonín Popelka, útočník Uherského Brodu Marek Janša či kanonýr Osvětiman Ondřej Zýbal.

Odloženy vůbec poprvé

Olympijské hry jsou odloženy poprvé za 124 let své existence. Hry se neuskutečnily ve válečných letech 1916, 1940 a 1944 a v době studené války je v letech 1980 a 1984 ovlivnily bojkoty výprav.

„Podle mě je lepší, když se vzhledem k současné situaci ve světě o nějaký měsíc posunou,“ souhlasí také zlínský golfista Aleš Kořínek.

„Hlavní je, aby se svět vrátil do normálního stavu. Nikdo v Evropě si před pár měsíci nemyslel, že se to takto rozjede. Sport musí v této chvíli ustoupit. Přednější jsou jiné věci,“ ví dobře bývalý fotbalový gólman.

Stejně mluví i zlínský volejbalista Daniel Čech.

„Myslím si, že je to dobrý nápad. Nikdo z nás totiž neví, jak dlouho ještě nás bude koronavirus sužovat. Riziko by bylo až příliš vysoké, které za to určitě nestojí. Zdraví je totiž na prvním místě,“ ví dobře smečař Fatry, se kterým souhlasí i volejbalový reprezentant Adam Bartoš.

K termínovému posunu se přikláněl také stolní tenista Ondřej Lapčík.

„Vzhledem k narušení samotné tréninkové přípravy sportovců je to dobré řešení,“ myslí si zlínský odchovanec hrající první ligu v Hodoníně.

„Pro tak významnou akci, jako jsou olympijské hry, by všichni měli mít možnost připravit se a vyladit formu co nejlépe, k čemuž by, vycházíme-li z dosavadního průběhu a předpokladů, nemuselo dojít, respektive takřka určitě nedojde. I diváci, bez kterých olympiáda není olympiádou, by pravděpodobně z důvodu obav o své zdraví důkladně zvažovali svoji účast na akci,“ dodal.