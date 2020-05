Díky tomuto skvělému počinku je čtvrtým nejlepším singlovým hráčem nejvyšší okresní soutěže ve Zlínském okrese. Navíc se mu daří v podnikání. Díky práci se také pořád udržuje v dobré kondici

,,Narodil jsem se v roce 1959 ve Štítné nad Vláří. V této obci bydlím dodnes. V mládí jsem se vyučil a odmaturoval ve Vlárských strojírnách Slavičín. Tam jsem potom 30 let pracoval jako vedoucí skladů materiálu v odvětví zásobování. V devadesátých letech jsem se osamostatnil. Nejprve jsem pracoval v pojišťovnictví a později začal podnikat ve stavebnictví. Založil jsem firmu na stavení lešení na klíč. Postupně jsem firmu rozšířil o půjčovnu hliníkového pojízdného lešení a půjčovnu elektrických pojízdných nůžkových plošin,“ rozpovídal se o svém pracovním životě Petr Trčka.

Ten je rovněž úspěšným stolním tenistou. Svému oblíbenému sportu se věnuje už 49 let.

,,Se stolním tenisem jsem začínal v roce 1971. Tenkrát jsme si s kamarády složili první pingpongový stůl z vyřazených starých školních tabulí ze staré dřevěné školy ve Štítné nad Vláří. Síťka byla ze záclony. Hrávali jsme u souseda ve stodole. Tam jsme se scházeli v létě, ale i v zimě, když byl mráz třeba deset stupňů pod nulou,“ zavzpomínal na dětství a mládí Trčka.

Jeho stolně tenisová kariéra odstartovala v sezoně 1974, kdy se ve Štítné nad Vláří postavila nová základní devítiletá škola. V ní byly dvě tělocvičny. V 15 letech pak jako reprezentant štítenské školy vyhrál svůj první turnaj v Otrokovicích. Zajímavé je, že v tomto stejném prostředí hraje mistrovské zápasy v okresní soutěži 1. třídy dodnes.

,,Ve stejném roce byl také obnovený a znovu založený oddíl stolního tenisu ve Štítné nad Vláří. U jeho zrodu byl učitel Václav Kozubík, Josef Šuráň, Josef Hnaníček, Jaroslav Maryáš, Josef Cícha, Rostislav Tomeček a Alois Sláma, který zemřel ve dvaaosmdesáti letech na tréninku přímo u pingpongového stolu. Na jeho počest se u nás každý rok hraje Vánoční turnaj – Memoriál Aloise Slámy“ upozornil Petr Trčka.

Sportovní matador z Valašska byl také u zrodu klubu ve své rodné obci. Jako nejmladší z deseti hráčů byl považovaný za talentovaného stolního tenistu.

,,Když se za svojí devětačtyřicetiletou kariérou ohlédnu, tak se mi kolem stolního tenisu všechno splnilo. Pětkrát jsem zvítězil v domácím Vánočním turnaji ve dvouhře a osmkrát jsem v tomto turnaji vyhrál čtyřhru. Třikrát jsem vyhrál dvouhru v TOP 12 Valašska. Se svým mateřským klubem jsme také třikrát ovládli turnaj družstev Zlínský švec. Dařilo se mi i ve spoustě dalších turnajů. Rád vzpomínám i na to, že jsem si se Štítnou nad Vláří jednu sezonu zahrál krajský přebor a jak jsem na vojně dostal opušťák za účast na mistrovství republiky neregistrovaných hráčů. Navíc mám ve Štítné nad Vláří vynikající partu spoluhráčů a na hráče z áčka i béčka Petra Fojtíka, Petra Šuráně, Jaroslava Ptáčka, Vlastimila Svobodu, Tomáše Doležela, Jaroslava Maryáše, Miroslava Pinďáka, Františka Petrů, Josefa Hnaníčka a Františka Faldíka se můžu už spoustu let kdykoliv spolehnout.“ má radost Trčka, který má všechny poháry vystavené doma v garáži.

Před 15 lety se stal předsedou oddílu stolního tenisu ve Štítné nad Vláří. Proto mu přibyly další starosti hlavně se sháněním finančních prostředků na chod klubu.

,,V naší činnosti nás hodně podporuje i obecní úřad a vedení základní školy. Ve škole trénujeme a hráváme mistrovské zápasy,“ děkuje za spolupráci Trčka.

Stolně tenisový nadšenec z Valašska, jehož nejoblíbenějšími jídly jsou vepřo, knedlo, zelo, kynuté knedlíky s tvarohem a pěrky s mákem, se v minulosti věnoval i jiným sportům. Hrával tenis, nohejbal a volejbal. Rád také luští křížovky a nedávno sbíral pivní krýgle. Když je venku pěkné počasí tak se o víkendu občas obleče do motorkářského obleku a projíždí se po Valašsku na své Chopper Hondě 600.

,,Nejvíc si však odpočinu časem stráveným s manželkou Helenou. Mám také dvě dcery. Starší Helena bydlí v Brně, kam se s manželkou jezdíme potěšit i s tříletou vnučkou Terezkou. Mladší Jana žije ve Švýcarsku. Tu navštěvujeme dvakrát za rok, kde načerpávám síly v Alpách, nebo při procházkách Curychem,“ svěřil se Petr Trčka.

A co štítenský matador říká na současnou situaci kolem koronaviru?

..Je to těžká doba pro každého z nás. Lidi se bojí z onemocnění, ztráty zaměstnání, a aby se nedostali do ekonomických problémů. Snad toto nepříjemné období brzy skončí. Z důvodu koronaviru jsme nedohráli ani okresní soutěž 1. třídy. Dva dny před rozhodujícím utkáním o první příčku s déčkem Jiskry Otrokovice byla soutěž přerušená“ věří, že se všechno brzy vrátí do normálního života stolní tenista ze Štítné nad Vláří Trčka.