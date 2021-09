Ve Zlíně se v sobotu 25. září a neděli 26. září konají závody v supersprint triatlonu. Centrem dění bude atletický Stadion mládeže v Hradské ulici.

Sobotní hlavní intervalový závod jednotlivců se uskuteční na trati složené z 250 metrů plavání, 6 kilometru cyklistiky a 1,6 kilometru běhu. Vypsány jsou kategorie pro dospělé, juniory, dorostence i žáky. V neděli jsou na programu štafety, závod dětí a triatlon pro veřejnost.

Závod, který je součástí Českého poháru Triatlon Czechtriseries 2021 pořádá klub Titan Trilife Zlín.

,,Plavat se bude v osmi drahách v pětadvacetimetrovém bazénu ve zlínských Lázních. Cyklistika se pojede na 1,5kilometrovém okruhu v okolí zlínských Lázní. Cíl běhu bude na atletickém tartanovém oválu Stadionu mládeže,“ představil trať ředitel závodu Bob Komín.

Ten očekává, že se v krajském městě představí zhruba 200 triatlonistů z celé České republiky.

Nedělní program je věnován závodům štafet jak u mládeže, tak u dospělých. Akce je vypsána jako mistrovství České republiky. Vítězné štafety tak získají ve Zlíně vůbec poprvé mistrovské tituly. Následovat budou závody dětí a triatlonové klání pro veřejnost.

,,Supersprint triatlon ve Zlíně se koná už potřetí a diváci mají možnost vidět ty nejlepší české triatlonisty přímo v centru města. Navíc má možnost si tento závod vyzkoušet i široká veřejnost a seznámit se tak s jedním z nejkomplexnějších sportů. Na akci půjde o první setkání nových členů Triatlonové akademie, kterou Titan Trilife ve Zlíně nově založil,“ informuje Komín.

Zlín postupně získává významné místo na mapě českého triatlonu.

,,Na začátku roku zde několik měsíců trénovala česká reprezentace pod vedením hlavního klubového trenéra Matěje Nekorance. Klub ve spolupráci s českým triatlonovým svazem otevřel Triatlonovou akademii pro mládež. Ve Zlíně bude letos triatlonová sezona ukončena hned třikrát. Závod v supersprintu je závěrečným v rámci Českého poháru v olympijském triatlonu. 24. října ve Zlíně skončí čtyřdílný Český pohár v aquatlonu. Vrcholem pak bude slavnostní vyhlášení nejlepších českých triatlonistů a výroční akce Českého triatlonového svazu, která se uskuteční 6. listopadu ve zlínském Kongresovém centru. Půjde zároveň o společenskou akci u příležitosti 30 let triatlonu ve Zlíně,“ prozradil Bob Komín.

PROGRAM SUPERSPRINT TRIATLONU ZLÍN 2021:

PÁTEK 24. ZÁŘÍ 2021:

18:00 – 19:00 Prezentace závodníků

SOBOTA 25. ZÁŘÍ 2021:

9:00 – 11:00 Prezentace závodníků

10:00 – 11:30 Rozplavání, ukládání kol do depa

11:40 Rozplavba Supersprint Intervalového závodu

12.00 Start Intervalového závodu (200 m – 4,5 km – 1,2 km)

13:45 Odběr kol z depa žáci po ukončení Intervalového závodu

14:00 – 14:30 Kontrola a uložení kol depo pro Vyřazovací závod

14:40 Rozplavba Supersprint Vyřazovacího závodu

15:00 Start Vyřazovacího závodu

16:30 Start finálového Supersprint závodu

18:00 Vyhlášení výsledků Supersprint závodu

18:00 – 19:00 Prezentace štafet a závodu OPEN

NEDĚLE 26. ZÁŘÍ 2021:

7:00 – 8:00 Prezentace štafety

7:30 – 8:30 rozplavání, ukládání kol do depa štafet

8:30 rozprava k závodu štafet

9:00 Start štafet mládež

10:30 Start štafet dospělí

9:00 – 10:30 Prezentace dětí 8 – 11 let a prezentace do závodu pro veřejnost OPEN

11:20 Odběr kol z depa štafety dospělí

11:20 Uložení kol závodu dětí 8 – 11 let a závodu OPEN

11.30 Rozprava k závodu pro děti a pro veřejnost OPEN

11:45 Start Intervalového závodu dětí 8 – 11 let

11:45 Start Intervalového závodu pro veřejnost OPEN

12:45 Vyhlášení výsledků závodu štafet

13.00 Vyhlášení výsledků závodu dětí a závodu OPEN

Prvenství v závodu horských kol Polický okruh obhajuje Lukáš Václavek

V úterý 28. září se uskuteční závod horských kol Polický okruh. Ten je zároveň Memoriálem Ley Menšíkové.

Pořadatelé připravili tři tratě. Děti podle kategorii budou mít závod dlouhý 300 metrů, 450 metrů, nebo 900 metrů. Hlavní 20kilometrový závod s celkovým převýšením 680 metrů je rozložený do 5 okruhů. Ten se pojede po polní, lesní cestě a po chodníku a louce. Vyhlášený je také osmikilometrový závod pro bikery s trvalým bydlištěm v Policích o nejrychlejšího Poličáka a nejrychlejší Poličačku.

Start první dětské kategorie v Policích u Valašského Meziříčí je u místní klubovny ve 12 hodin. Hlavní závod odstartuje v 15 hodin. Prezentace probíhá mezi 11. a 14.30 hodinou. Vyhlášení výsledků dětských kategorií bude od 14.30 hodin, seniorských kategorii od 17 hodin.

Startovné do pátku 24. září je 250 Kč, v den závodu 300 Kč. Děti v den závodu zaplatí startovné 50 Kč.

V loňském roce se závod Polický okruh nekonal. V posledním jeho ročníku v roce 2019 si v něm ve všech kategoriích zazávodilo celkem 147 bikerů.

Hlavní 20kilometrový závod mužů vyhrál v čase 49:25 Lukáš Václavek (Kolovna KM – BT Morkovice). Mezi ženami na 12kilometrové trati zvítězila Sabina Macháňová (Bikecentrum Olomouc, 35:04).

V Zubří si na státní svátek v areálu Březovce zazávodí biatlonisté

Město Zubří v úterý 28. září pořádá 2. ročník Biatlonového závodu svobody. Závod v letním biatlonu se koná v areálu Březovce. Vypsáno jsou 2 kategorie mužů (do 39 let, nad 39 let), 2 kategorie žen (do 34 let, nad 34 let) a po 3 kategoriích pro chlapce a dívky (u obou pro ročníky narození 2012 – 2013, 2009 – 2011 a 2006 – 2008).

Dospělí poměří síly v 4kilometrovém závodu rozloženém do 5 okruhů. V něm je čekají 4 střelby. 2 vleže a 2 vstoje. Trestný okruh měří 100 metrů. Děti budou závodit v závodu dlouhém 1,2 kilometru rozloženém do 3 okruhů. V něm si dvakrát zastřílí vleže. Děti mají trestný okruh dlouhý 50 metrů. Oba závody startují intervalově.

Start prvního závodu je u myslivecké chaty v 9.30 hodin. Cíl je na stejném místě. Závod se poběží po zvlněné motokrosové trati.

Startovné do čtvrtku 23. září je pro dospělé 250 Kč, pro děti 100 Kč. V úterý v den závodu dospělí zaplatí 350 Kč a děti 150 Kč. Všichni účastníci v cíli dostanou medaili.

Občerstvení je zajištěné v myslivecké chatě.

PROGRAM BIATLONOVÉHO ZÁVODU SVOBODY V ZUBŘÍ 2021:

Úterý 28. září 2021:

8:30 zahájení prezentace

9:00 zkušební střelba – děti

9:30 start závodu dětí

11:00 zkušební střelba – dospělí

11:30 start závodu dospělých

14:00 vyhlášení výsledků

V sobotu se na Valašsku poběží závod do vrchu Klobucký hrb

závod Klobucký hrb 2021Zdroj: Jiří DohnalKlub lyžařů Valašské Klobouky v sobotu 25. září pořádá 6. ročník závodu v běhu do vrchu Klobucký hrb 2021. Ten se koná u lyžařského vleku ve SKI areálu na Pechancových lůkách.

Pořadatelé vypsali 3 mužské a 2 ženské kategorie. Zazávodit si můžou také junioři a juniorky. Připraveno je ještě dalších deset mládežnických kategorii od předškoláků až po starší žáky a starší žačky. Ti mají možnost poměřit síly na zkrácených tratích.

Intervalový start první seniorské kategorie je ve 12 hodin u dolní stanice vleku v nadmořské výšce 420 metrů.

Hlavní závod měří 4.2 kilometru a má převýšení 188 metrů. Jeho cíl je na kopci Jelenovská v nadmořské výšce 664 metrů.

Pro děti závod odstartuje v 10 hodin. Prezentace podle kategorií začíná v 9 hodin.

Ve všech kategoriích se očekává účast 150 vyznavačů běhu do vrchu.

V Zašové ve Ski areálu Veselá se pojede čtvrtý závod Valašského MTB poháru

Valašský MTB pohár v Zašové. SKI areál VeseláZdroj: Petr FormánekV sobotu 25. září se uskuteční čtvrtý závod v cross country letošního Block Valašského MTB poháru. Ten se koná v Ski areálu Veselá v Zašové.

Pořadatelé připravili závody pro 19 kategorií od odrážedel až po veterány a veteránky.

Start dětských závodů je v 10.15 hodin. Ženy odstartují svůj závod v 13.30 hodin, muži v 14.30 hodin. Prezentace pro dětské kategorie probíhá mezi 9. a 10. hodinou. Pro ostatní kategorie mezi 10. a 12. hodinou.

Startovné je pro děti při online registraci 150 Kč, na místě v den závodu 200 Kč. Pro dospělé kategorie při online platbě 200 Kč, na místě při prezentaci 250 Kč.

PROGRAM BLOCK VALAŠSKÉHO MTB POHÁRU V ZAŠOVÉ VE SKI AREÁLU VESELÁ 2021:

Žákovské kategorie:

10:15 Odrážedla (2017 a mladší)

10:25 Přípravka 1 kluci (2015 a 2016)

10:35 Přípravka 1 holky (2015 a 2016)

10:50 Přípravka 2 kluci (2013 a 2014)

11:05 Přípravka 2 holky (2013 a 2014)

11:25 Předžáci (2011 a 2012)

11:27 Předžačky (2011 a 2012)

12:00 Mladší žáci (2009 a 2010)

12:02 Mladší žáčky (2009 a 2010)

12:25 Starší žáci (2007 a 2008)

12:27 Starší žáčky (2007 a 2008)

Seniorské, juniorské a dorostenecké kategorie:

13:30 Kadeti (2004 a 2005)

13:32 Kadetky a juniorky (2002 až 2005)

13:32 Ženy 1 (1985 až 2001)

13:32 Ženy 2 (1984 a starší)

14:30 Junioři (2002 a 2003)

14:30 Muži 1 (1990 až 2001)

14:32 Muži 2 (1975 až 1989)

14:32 Muži 3 (1974 a starší).