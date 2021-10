závod horských kol Morkovské bajkZdroj: se souhlasem Pavla MichaV sobotu 9. října se v Morkovicích uskuteční kvůli koronaviru z jara odložený 10. ročník závodu horských kol Morkovské bajk.

,,Start hlavního 46 kilometrů dlouhého závodu je před morkovickou sokolovnou ve 13 hodin. Na stejném místě bude také cíl.

Bikery na Kroměřížsku nejprve čeká osmikilometrový zaváděcí okruh a poté dva devatenáctikilometrové okruhy. Všechno s celkovým převýšením 1150 metrů,“ informuje za organizátory Pavel Mich.

Pořadatelé vypsali 6 mužských kategorií, 2 ženské kategorie a soutěž týmů. Týmy si zazávodí o bečku piva.

,,Nejlepší bikeři v každé kategorii obdrží pohár a věcné ceny,“ prozradil ještě Mich.

V Morkovicích připravili také 27 kilometrový závod. Ten má převýšení 600 metrů. V něm si zazávodí muži bez rozdílu věku, ženy bez rozdílu věku, kluci 13 a 14 let (ročník narození 2008 – 2007), holky 13 a 14 let (ročník narození 2008 a 2007).

V nezvyklém říjnovém termínu v Morkovicích v obou závodech očekávají účast kolem 300 vyznavačů horských kol.

V roce 2020 v hlavním závodu v Morkovském bajku první příčku vybojoval v čase 1:47:40 Pavel Žák z domácího klubu Cykloop.cz BT Morkovice. Závod žen vyhrála Martina Novotná (TÜV SUD Rusava Bike Team, 2:22.36).

V Kašavském krosu jsou připravené dvě tratě. Delší měří 16 kilometrů

V neděli 10. října se koná 5. ročník Kašavského krosu. Start hlavního závodu je před Obecním domem v Kašavě v 11 hodin. Ten měří 16 kilometrů a má převýšení 700 metrů. Kratší závod dlouhý 8 kilometrů s převýšením 300 metrů odstartuje na stejném místě v 11.30 hodin. Před kašavským Obecním domem je také cíl. V obou závodech mají muži i ženy možnost zazávodit si ve 4 mužských a 3 ženských kategoriích. Vypsána je také kategorie juniorů a kategorie juniorek. Bojovat se bude i v kategorii VLKADRŽ pro běžce z Vlčkové, Kašavy a Držkové. Ta je vypsána pro vytrvalce nad 15 let.

Startovné při online registraci je 200 Kč. V den závodu na místě 250 Kč.

Pořadatelé nezapomněli ani na děti od těch nejmenších do 14 let. Ty budou mít možnost od 13.30 hodin podle věku a podle kategorií poměřit síly na tratích od 100 metrů do 1300 metrů. Děti zaplatí startovné 50 Kč.

Kašavský kros je letos potřetí zařazený do seriálu Běhy Zlín.

,,Trať šestnáctikilometrového závodu vede od Obecního domu směrem pod vrchol Vančica. Dále pak na vrchol Na Sýkorce, potom k posezení U Míků, záhy na vrchol Sobolice, Vinohrádek, poté kolem kašavského kostela k základní škole a na Vrzavé skály. Následuje dlouhý seběh až na hlavní cestu pod poslední kopec závodu Fišerku. Odtud se poběží do cíle u Obecního domu. Osm kilometrů dlouhý závod se poběží od Obecního domu rovněž pod vrchol Vančice, dále pak k posezení U Míků, na Sobolici, Vinohrádek a do cíle u Obecního domu,“ představil jeden z pořadatelů Tomáš Minařík krosový podnik v Kašavě.

V loňském roce se Kašavský kros kvůli pandemii koronaviru nekonal. Poslední ročník tohoto závodu v roce 2019 hlavní 16 kilometrů dlouhý závod v Kašavě vyhrál Milan Zvonek (Zvonek Sport Valašské Klobouky), který vybojoval první příčku v čase 1:14:23. Závod žen ovládla Brňačka Šárka Vodičková (Mártyho Afro Cirkus, 1:36:40).

Fotbal žen

MSLŽ Fastav Zlín - HodonínZdroj: se svolením Lucie HrubéV dalším střetnutí budou ženy Fastavu hrát v neděli 10. října v Prostějově.

Zápas na Hané má výkop v 15 hodin.

,,Utkání s Hodonínem jsme chtěly samozřejmě vyhrát. Zejména, když hosté do střetnutí nastoupili pouze s 10 hráčkami,“ byla zlínská trenérka Pavla Červenková se svým kolektivem před výkopem druhého mistrovského duelu v letošní sezoně bodově naladěná.