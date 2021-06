Byla představena jako poslední ze všech oštěpařek. O to většího potlesku se dvojnásobná olympijská vítězka dočkala od velmi slušně zaplněného Stadionu Mládeže ve Zlíně. „Ve městě jsem byla dvakrát v centru, jednou na koncertě. Na atleťáku jsem však úplně poprvé. A upřímně se to tady líbí. Ráda závodím na místě, kde jsem ještě nebyla," říká 39letá rodačka z Jablonce na Nisou.

Máte čtrnáctý titul z MČR. Počítáte trofeje ještě?

Před rokem jsem to trochu hrotila, chtěla jsem ho získat. Je pravda, že Nikola (Nikola Ogrodníková – pozn. red.) mi to svojí neúčastí usnadnila. Rozhodně se počítá, titul je rekordní. Je na ostatních, aby se zase dotáhli. Honza Kudlička příští rok musí zase vyhrát.

Vnímáte, že vaše výkony jdou správným směrem?

Podobně jsme si to taky přáli – zahájili jsme dost brzy. Začátek byl krutý, docela ostrý, málokdo by si na to troufl. Naštěstí se to lepší. Věřím, že budu přidávat metříky, v Tokiu by to tak mohlo někam došplhat, aby se o něčem slušném dalo přemýšlet. Máme ještě měsíc na to s tím něco udělat, třetího srpna začíná kvalifikace. V průběhu sezony se většinou lepším. Doufám, že jsem to s věkem neztratila. (s úsměvem)

V této fázi je důležité, abyste zůstala zdravá…

Musím se o to starat, všichni děláme, co můžeme. Bolístky ale má každý, snažím se nestěžovat si. Musím říct, že zdraví nyní drží.

Co vás nyní během měsíce čeká?

Za tři dny mě čeká Diamantová liga v Oslu, republika se tak kvůli tomu příliš nehodí. Bude to první velké setkání s konkurentkami, sama jsem zvědavá. Devátého července je Diamantová liga v Monte Carlu, kde jsem to vždy měla ráda. Doufám, že tam nebudu úplně rozbitá, je to trojkombinace. Na velký závod se ale hodně těším.

Sledujete vaše soupeřky?

Snažím se je moc nesledovat, ani to moc nemá smysl. Metry ještě nejsou na takové úrovni. Vím, že musím trochu přidat. V Tokiu stejně vše bude jiné – během sezony někdo zaleze, někdo hodí na začátku.