Star Rally Historic čeká 12 rychlostních zkoušek. Podívejte se

/FOTOGALERIE/ Nedílnou součástí Barum Czech Rally Zlín se stala Star Rally Historic. Letos se pojede v termínu 16. – 18. srpna 2024 již pošestnácté a během předchozích let se dostala do pozice samostatného podniku a stala se pevným pilířem českého šampionátu historiků. Vlastní soutěž proběhne opět ve třech dnech od pátku do neděle. Zlínská rally historiků zůstala věrná své tradici a nabídne opět demonstrační jízdu Rally Legend, která není měřená na čas.

Star Rally Historic nabídne na Barum Rally osvědčený formát. | Foto: Deník/Martin Břenek