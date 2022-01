„Snažíme se pracovat na kvalitní obraně a pokud se do toho přidají kvalitní brankářky, tak počet obdržených branek je velmi nízký. V útočné části nejvíce těžíme z naší všestrannosti. Děvčata se umí uvolnit jedna na jednu a jsme nebezpeční i z větší vzdálenosti. Dobře se nám potom spolupracuje s pivotem. Díky kvalitě celého týmu si můžeme dovolit na soupeře celý zápas tlačit a hrát rychle dopředu, což nám vyhovuje,“ směje se zkušený kouč, jehož týmu prospívá také spojení některých tréninků s prvním interligovým výběrem žen.

„To nás neskutečně posouvá,“ cítí.

Zlín je tak po letech opět blízko zisku tolik ceněného a prestižního mistrovského titulu. V tabulce má čtyřbodový náskok na silné trio Slávia Praha, Baník Most a Olomouc.

Trenér Bašný je klíč. Drží ženskou reprezentaci nahoře, míní Poznarová

„Takže vše je pořád otevřené. Bode rozhodovat aktuální forma jednotlivých týmů,“ cítí.

Jarní část sezóny bude mnohem náročnější.

„Jednak čeká část děvčat maturitní zkouška. Hlavně ale hrajeme většinu klíčových utkání na hřišti soupeře. Budeme ale věřit, že poctivou prací a tréninkem se nám bude dařit děvčata co nejlépe připravovat na seniorskou kategorii a reprezentaci,“ dává si za cíl čerstvě dvojnásobný otec.

I díky němu a celému kolektivu zlínských trenérů mládeže Zlín dlouhodobě patří k hlavním dodavatelům hráček do národních výběrů.

„Za to jsme moc rádi. Přechod do seniorské kategorie je ale velmi složitý. Je to o tvrdé práci a dřině a ne každá hráčka se s tím přechodem dokáže dobře vyrovnat. Pokud jdete s davem, tak skončíte v průměru,“ vidí hlavní důvod, proč se Zlínu nedaří přetavit tuto skvělou práci s mládeží i pro výchovu osobností pro interligový výběr žen.

„Druhý problém jsou naše podmínky a možnosti, které jsou omezené. Ve chvíli kdy děvčata mají ambice a nabídky, tak je ve Zlíně neudržíme. Pak nám chybí kvalita a zkušenosti,“ pokrčil rameny Marek Kolář, který ale tento boj nevzdává a věří, že nastanou pro Zlín výrazně lepší časy…