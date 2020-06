„Jsme rádi, že se konečně i v našem sportu dočkáme závodění,“ neskrývá nadšení ředitel zlínského slalomu Jan Regner.

Zlínský slalom v letošním roce proběhne navíc jako dvojzávod v termínu 13. a 14. června . Oba závody jsou součástí Autoklub MČR v automobilovém slalomu 2020 a České trofeje junior.

„Ale přesto se mohou přihlásit i účastníci s běžným vozem bez nutnosti vlastnit jezdeckou licenci,“ láká milovníky rychlých vozů šéf zlínského slalomu.

Komfortní prostory pro uspořádání akce poskytl dlouholetý partner Barum Czech Rally Zlín, když se účastníci utkají se stopkami na testovací dráze Continental Barum s.r.o. v Otrokovicích.

„Automobilový slalom je jednou ze základních automobilových disciplín. Závodník zde potřebuje vlastně jen helmu, auto a zápal pro věc. Pokud se tyhle věci sejdou, výsledkem je vždy skvělý zážitek,“ motivuje k účasti Jan Regner.

Startovné na jeden závod činí 886 Kč včetně pojištění na uzavřenou trať. Ale pro ty, kteří se rozhodou startovat v obou závodech platí výhodnější vklad ve výši 1605 Kč včetně pojištění.

Veškeré informace a dokumenty potřebné k účasti jsou k dispozici ke stažení na www.autoslalom.cz, kde se nachází také přihláška. Tu stačí stáhnout a vyplněnou zaslat do středy 10. června na email bill@czechrally.com.

„Přihlásit se do závodu bude možné i přímo na místě až do konce administrativní přejímky v sobotu i v neděli, ale vždy pouze do naplnění kapacity závodu,“ dodal Jan Regner.

Speciály i auta pro cestu na chalupu

Specifikem slalomu je, že se na jednom voze mohou střídat až tři účastníci a jeden účastník může startovat dokonce ve dvou různých vozech. Do slalomu můžete nastoupit jak se speciálem postaveným pro tuto disciplínu, tak i s autem, kterým denně jezdíte do práce či na chalupu.

Ve výjimečných případech lze převzít do závodu i vozidlo bez technického průkazu, kdy je podmínkou splnění základních bezpečnostních kritérií, která v místě posoudí technický komisař.

„Pravidelně u nás startuje okolo sedmdesáti jezdců s opravdu pestrou technikou. Na trati se v jednu chvíli může prohánět speciálně upravený Citroën či Škoda, zatímco na čáře čeká na svůj start silná Impreza STi nebo Focus RS. V minulosti se u nás na slalomu svezl také Dan Zpěvák se svou Škodou Fabia S2000,“ hodnotí technickou úroveň Jan Regner.

V letošním roce je vyhlášen pohár Barum Rally, když se ve třídách L6 ABCD bude soutěžit také o permanentky na 50. ročník Barum Czech Rally Zlín. Stačí být přihlášen a odjed v jedné z těchto tříd oba dva zlínské závody. Permanentku získají vždy tři nejúspěšnější v těchto třídách.

Kalendář slalomů 2020:

1) 13. 06. Zlín

2) 14. 06. Zlín

3) 15. 08 Násedlovice

4) 16. 08. Karlín

5) 03. 10. Přerov

6) 04. 10. Kopřivnice