Účastník druhé ligy před několika stovkami diváků podlehl nejlepšímu tuzemskému týmu 5:9 a v celostátní soutěži skončil těsně před branami finále.

Spokojení fanoušci i přes porážku ocenili sympatický výkon vysokoškoláků zaslouženým potleskem, uznání ale zaslouží i Sparta. Účastník Ligy mistrů v Baťově městě hlavně v první půli demonstroval svoji sílu.

„Bylo vidět, že k nám přijel nejlepší mančaft republiky. Kvalita Sparty byla ohromná,“ vysekl soupeři poklonu zlínský brankář Roman Vitásek. „Chvílemi jsme nevěděli, kde nám hlava stojí. Nakonec jsme se s tím popasovali velmi dobře,“ přidává spokojeně.

I když domácí gólman obdržel devět branek, vůbec nesmutnil. „Pocity jsou dobré. Můj tajný sen bylo nedostat deset branek a vstřelit tři. Překonali jsme to neskutečně,“ usmíval se.

Ve 24. minutě za stavu 0:7 se ale nikdo z domácích nesmál. V tu chvíli to vypadalo na pořádný výprask, Zlíňané ale v uvolněném závěru využili horší koncentrace favorita, který sestavu ve druhé půli prostřídal, a debakl pěti brankami zmírnili.

„Mohli jsme Spartu potrápit ještě trošku víc,“ cítí domácí kapitán Pavel Krajča. Moravané však doplatili ne nepřesnou koncovku. „V prvním poločase jsme měli šance, bohužel jsme je nevyužili,“ litoval Krajča.

Pražané inkasovali až po výměně brankářů. Vahala neinkasoval, zato Cristiana téměř okamžitě překonal divizní kanonýr Konečník. „Soupeř druhý poločas prostřídal sestavu. Měli jsme více prostoru, proto jsme dali pět branek a zápas si užili,“ prohlásil Krajča.

Pohárový duel si stejně jako ostatní domácí hráči skvěle užil. „Bylo to super. Soupeř nám dal velkou futsalovou školu. V pohybu i ve střílení branek,“ řekl.

Z porážky tragédii nedělal. „Dělali jsme, co jsme mohli. Sparta ale normálně soupeřům z první ligy střílí dvanáct, patnáct branek,“ připomíná. „Nám v prvním poločase jejich top kvalita dala čtyři góly, což bylo výborné. Podržel nás Vitásek,“ pokračoval Krajča a kromě brankáře ocenil také fanoušky. „Kulisa byla neskutečná, Došlo strašně moc lidí, za což jim moc děkujeme,“ dodal.

Pondělní duel si vychutnal také Lukáš Křivánek. Odchovanec fotbalového Slovácka se do velkého futsalu dostal díky angažmá v Bazooce Uherské Hradiště, v rudém dresu se vrátil do rodného kraje a představil také fanouškům v Baťově městě. „Jak Zlín postoupil do semifinále, přál jsem si, abychom ho dostali a hráli venku, což se mi splnilo. Jsem hodně spokojený,“ uvedl Křivánek.

I když více než poločas proseděl mezi náhradníky, po přestávce se taky dostal na palubovku a dvěma přesnými zásahy pečetil triumf Sparty. „Pro mě je důležité, že jsem nastoupil a dal dva góly,“ přiznává.

Podle bývalého záložníka Hodonína či Otrokovic, se Zlín nemá za co stydět. „Domácí se na nás chtěli vytáhnout. Podali dobrý výkon. Odměnou jim bylo pět krásných branek,“ dodal Křivánek.

A může se těšit na finále Poháru SFČR. Pražané 10. prosince před kamerami ČT Sport vyzvou Teplice, které v úvodním semifinále zdolaly obhájce trofeje z Chrudimi 2:1. O cennou trofej si oba týmy zahrají na severu Čech.

Semifinále Poháru Svazu futsalu ČR -

VŠSK futsal Zlín – AC Sparta Praha 5:9 (0:4)

Branky: 25. Konečník, 27. Krajča, 38. Lendler, 38. Torma, 40. Juhás – 11. a 23. Brahimi, 27. a 28. Křívanek, 2. Kocić, 14. Novak, 15. Amadeu, 23. Seidler, 24. Drahovský. Rozhodčí: Gasnárek, Havlík. Bez žlutých karet. Diváci: 700.

Zlín: Vitásek – Žáček, Huťka, Juhás, Krajča, Křepelka, Konečník, Foral, Kašík, Lendler, Torma.

Sparta Praha: Vahala (25. Cristiano, 38. Plecitý) – Rick, Kocić, Brahimi, Amadeu, Novak, Fejzullahi, Drahovský, Křivánek, Hora, Grbeša, Seidler.