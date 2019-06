V kategorii padesátníků v konkurenci 28 stolních tenistů zvítězil Štefan Sagáčik z Valašského Meziříčí. Sagáčik postupně porazil v osmifinále Josefa Plška z Přerova 3:0, ve čtvrtfinále Otmara Mergenthala (Kroměříž) 3:2, v semifinále vsetínského Libora Slováčka také 3:2 a ve finále Pavla Jaška z Českých Budějovic 3:0.

,,S Mergenthalem jsem byl v pátém setu útočnějším hráčem. Se Slováčkem jsem prohrával 1:2 na sety. Později jsem vyrovnal na 2:2 a pak jsem zvládl koncovku celého zápasu. Dařilo se mi také proti Jaškovi. Se soupeřem z Českých Budějovic jsem letos už dvakrát prohrál. V Praze jsem však v dalším našem vzájemném vyrovnaném souboji zvítězil,“ radoval se z cenného triumfu v hlavním městě Štefan Sagáčik.

Mezi padesátníky se na pražských stolech zviditelnil i Libor Slováček (KST Vsetín). Ten ve skupině zdolal ve třech setech domácího Satrapu, poté Jandu (Nýřany) 3:1 i Hataše z Radotína 3:0. V 1. kole vyřazovacích duelů měl volno, ve čtvrtfinále si poradil s Petrem Mesárošem z Hodonína 3:0, v semifinále podlehl po velké pětisetové bitvě Sagáčikovi.

,,Třetí místo beru jako solidní výsledek. Zvlášť, když jsem toho v poslední době moc nenatrénoval,“ byl spokojený také Libor Slováček.

Prvenství mezi 44 pětašedesátníky vybojoval Petr Polák. Nositel barev zlínského Orla bez problémů ovládl základní skupinu. Ve vyřazovacích duelech pak porazil v osmifinále Brňana Rakovického 3:1, ve čtvrtfinále Hofmana z Prahy také 3:1, v semifinále Pořízka (Němčice na Hané) 3:2 a ve finále libereckého Svědíka 3:2.

,,V naší společnosti se v hlavním městě sešla vynikající konkurence. Z první dvacítky průběžného pořadí žádný hráč nechyběl,“ upozornil Polák.

,,S Pořízkem to byl boj o každý míček. Soupeř z Němčic na Hané hrál chytře. Nepustil mě do trvalého tlaku. Těžko se odtláčel od stolu. Udolal jsem ho až v závěru pátého setu. Se Svědíkem jsem snadno vyhrál úvodní dvě sady a ve třetím setu jsem vedl 7:1. Matador z Liberce se ale vrátil do zápasu a později vyrovnal na 2:2 na sety. Rozhodující sadu jsem však ovládl jednoznačně 11:4,“ informoval o zajímavém průběhu semifinálového duelu a finálového utkání vítěz mužské kategorie pětašedesátníků v Praze Polák.

Dařilo se rovněž Tatianě Téglové. Stolní tenistka z Valašského Meziříčí vyhrála hlavní ženskou kategorii čtyřicátnic. Téglová ve finále zdolala Pražanku Janu Dusilovou.