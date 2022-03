,,Róbert Néma je můj synovec. V den, kdy se turnaj hrál, měl 50 let. Proto, kdyby mě porazil tak by dostal můj skalp jako dárek k narozeninám. Nejtěžší utkání v turnaji jsem ovšem vyhrál. Ve vyrovnaném duelu to byl ale boj o každý míček. V rozhodujícím pátém setu se na výsledku projevily moje větší stolně tenisové zkušenosti. Kuba byl nepříjemný zejména z bekhendu v útoku a na bloku. Aktivním pojetím, razancí a větší jistotou jsem však Pražana poměrně jednoznačně překonal. Dalšího soupeře z Prahy obranáře Kočvaru, který v Havířově vyřadil moje klubové spoluhráče Vladimíra Vaculíka a Libora Slováčka, jsem přehrál topspinovým útokem. Finále s Jaškem jsem začal špatně. První set jsem prohrál 5:11. Ve zbývajících setech už jsem ale hrál koncentrovaně a trpělivě jsem útočil. Střetnutí jsem proto dovedl do vítězného konce,“ hodnotil Štefan Sagáčik svoje zápasy v Havířově.

Mezi 30 padesátníky dosáhli na dobré výsledky i další regionální stolní tenisté. Libor Slováček mezi nimi postoupil do čtvrtfinále, kde ho vyřadil Kočvara. Otmar Mergenthal z Kroměříže vyhrál soutěž útěchy.

V kategorii pětašedesátníků se dařilo Petrovi Polákovi. Matador z divizního Orla Zlín v této společnosti v konkurenci 23 hráčů vybojoval postup do semifinále.

,,Turnaj byl náročnější, než jsem předpokládal. Přestože jsem byl fit, tak jsem ho nedotáhl do vítězného konce,“ přiznal Polák.

Ten sváděl tuhé souboje už v základní skupině. V ní prohrál v pěti setech s pozdějším vítězem Tiborem Lánim z Bratislavy a zdolal Miroslava Cinibulka (Chrastava) 3:2. V osmifinále si poradil s Jaroslavem Blatným z Ostravy 3:1, ve čtvrtfinále udolal neoblíbeného soupeře Jaroslava Hofmana z Prahy rovněž 3:1, v semifinále ale podlehl Ivanovi Studeckému z Vrchlabí 2:3.

,,Studecký měl trochu štěstí. V rozhodující páté sadě jsem za stavu 9:10 dostal nechytatelné prasátko,“ prozradil Petr Polák.

Havířovský turnaj si však užil a z konečného výsledku není zklamaný.

,,V naší kategorii se hrály parádní zápasy,“ upozornil ještě zlínský stolní tenista.

Spokojený je i Jaroslav Kučera, který v kategorii pětasedmdesátníků postoupil do čtvrtfinále. Těch se v Havířově sešlo 24. Nositel barev SK Slavičín v základní skupině postupně porazil

Antonína Skálu 3:1 (10, 9, -7, 8), Josefa Basáka z Mostu 3:0 (4, 8, 8) a nejvýše nasazeného Jaroslava Schlappla (Hradec Králové) 3:1 (10, 9, -7, 8). V pavouku v osmifinále zdolal Víta Melkese (Vamberk) 3:0 (8,11, 4), v následném čtvrtfinále ho ale zastavila turnajová čtyřka českobudějovický Karel Malčák. S jihočechem prohrál 1:3 (8, -10, -8, -9).

,,Ve vyrovnaném utkání měl Malčák víc štěstí v koncovkách druhého, třetího a čtvrtého setu,“ konstatoval Jaroslav Kučera.

Na havířovských stolech se zviditelnili ještě další stolní tenisté ze Zlínského kraje. Tatiana Téglová z Valašského Meziříčí postoupila v ženské kategorii padesátnic do semifinále. Ve stejné společnosti Iveta Zámečníková (Orel Zlín) skončila na sedmém až osmém místě. Mezi čtyři nejlepší hráče postoupil také Antonín Vlk (kategorie osmdesátníků) z Ostrožské Nové Vsi. Vít Dvořák (Kroměříž) vypadl mezi čtyřicátníky ve čtvrtfinále.

V historii Velké ceny Českomoravského klubu veteránů se turnaj v Havířově hrál už po šestadvacáté. V 8 mužských kategoriích se představilo 162 stolních tenistů a v 5 ženských kategoriích bojovalo 37 stolních tenistek. Zápasy v nádherném prostředí v národním tréninkovém centru se hrály na 24 stolech.

Druhý turnaj je na programu v sobotu 19. března v Tišnově.