V prvním v Hostinném se dařilo Štefanovi Sagáčikovi z Valašského Meziříčí, který zvítězil v kategorii padesátníků. Sagáčik v podhůří Krkonoš v rozhodujících zápasech ve čtvrtfinále udolal Libora Slováčka ze Vsetína 3:2, v semifinále porazil českobudějovického Pavla Jaška 3:0 a ve finále zdolal rovněž ve třech setech Pražana Martina Kočvaru.

,,Se Slováčkem, s nímž se velmi dobře známe, to nebyl příliš pohledný stolní tenis. Byla to spíš taktická bitva. Čtyři sety byly vyrovnané, v tom pátém jsem vedl 8:2 a to rozhodlo o mojí výhře. Jašek předváděl atypický herní styl. V semifinálovém duelu jsem se proto snažil útočit a hlídat si rotace soupeře. Těžké bylo i utkání s obranářem s občasnými výpady Kočvarou. Ve finále však na Pražana platil oboustranný útočný topspin,“ radoval se Štefan Sagáčik z úspěchu na východě Čech.

V Hostinném se ještě prosadili dva reprezentanti z klubu Orel Zlín. V kategorii pětašedesátníků vybojoval postup do semifinále Petr Polák. Podobně se vedlo také Ivetě Zámečníkové. Ta v kategorii žen 50 – 59 let rovněž postoupila mezi čtyři nejlepší hráčky.

Ve druhém turnaji v Holicích zazářil Petr Polák. Reprezentant Orla Zlín vyhrál kategorii pětašedesátníků. Polák ve čtvrtfinále překonal Samuela Krauze (Janovice) 3:0, v semifinále pokořil Romana Kratochvíla z Nového Jičína také 3:0 a ve finále po velkém boji zdolal Jaroslava Hrčku (Bor u Tachova) 3:2.

,,Stolní tenis jsem pořádně nehrál rok a půl. Měl jsem problémy s koleny, se zády a sužoval mě zánět v levé ruce. Na začátku července jsem se ale zázračně uzdravil a v týdnu od 12. července jsem se vrhl do pořádného tréninku,“ svěřil se zlínský stolní tenista.

Turnaj v Holicích si užíval.

,,Povzbudil mě už skalp Josefa Pořízka z Hlubočan v základní skupině. V následném pavouku mi Krauzův herní styl vyhovoval, protože to je kontrař s normálními potahy bez závěrečného úderu. Kratochvíl mě porazil v loňském roce v Havířově. Tam jsem ale na tom byl špatně zdravotně a v havířovské hale jsem zkoušel nové dřevo. V Holicích jsem mu porážku oplatil. Ve finále s Hrčkou to byl velký boj. Soupeř hrál velmi dobře. V pátém setu jsem se stolním tenistou z Boru u Tachova prohrával už 1:5. Pořád jsem však věřil, že souboj o první příčku zvládnu. To se mi také díky dobrému servisu a po nátlakové topspinové hře podařilo. Rozhodující sadu jsem vyhrál 11:8,“ potěšil Petra Poláka triumf na Pardubicku.

Stejně se vedlo i Tatianě Téglové z Valašského Meziříčí, jež ovládla ženskou kategorii čtyřicátnic. Znovu postup do semifinále si zaknihovala zlínská Iveta Zámečníková.

DALŠÍ TURNAJE VELKÉ CENY ČESKA MASTERS 2021: