Vypsány jsou kategorie pro muže, ženy, juniory, juniorky, veterány i veteránky.

Startovné pro dospělé běžce při online registraci je do čtvrtku 23. prosince 150 Kč. Na místě pak 250 Kč. Do závodu se můžou za zvýhodněnou cenu startovného 50 Kč přihlásit i junioři a juniorky do 18 let.

,,Chceme tím podpořit aktivní sportování mládeže,“ vysvětluje Jiří Prokop za pořadatele.

Prezentace bude probíhat mezi 8.30 a 9.40 hodinou. Všichni účastníci dostanou teplý ionťák, čaj a po závodu ještě polévku.

Veškeré informace jsou na webu www.behyzlin.cz.

V loňském roce se kvůli koronavirovým restrikcím zlínský Štěpánský běh nekonal. Poslední ročník v roce 2019 vyhrál účastník Letních olympijských her v Londýně 2012 v závodu v olympijském triatlonu rodák ze Zlína Jan Čelůstka (Konrad Tools Triathlon Team), který dosáhl na desetikilometrové trati času 32:37. Mezi ženami vybojovala zlatou příčku reprezentantka klubu Titan Trilife Zlín Tereza Svobodová, jež se blýskla časem 38:18.

,,V letošním roce jsme na závod schopni připravit uzavřenou trať. Pokud by platila současná omezení pro pořádání akcí, tak by start probíhal intervalové v pětisekundových rozestupech. Proto, aby se běžci nehromadili na startovní čáře,“ upozorňuje další z pořadatelů Bob Komín.

Vyhlášení výsledků proběhne bezprostředně po skončení obou Štěpánských běhů.

V posledním ročníku závodu v roce 2019 se Štěpánského běhu v krajském městě zúčastnilo v hlavním 10 kilometrů dlouhém závodu 180 mužů a 48 žen. Kromě toho si na 3,3 kilometrové trati zazávodilo 57 běžců a běžkyň. Lubomír Hotař