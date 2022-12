,,Kromě toho si na 3,3kilometrové trati zazávodilo dalších 27 běžců a 28 běžkyň. Takže to byl náš další početně obsazený závod,“ byl s účastí spokojený jeden z pořadatelů ze spolku Běhy Zlín Jiří Prokop.

Václavík se na trati rozložené do tří okruhů, prezentoval časem 33:34. Pro druhé místo si doběhl se ztrátou 38 sekund Filip Vabroušek z týmu Sykora running, bronz bral za čas 34:45 Vojtěch Šanda (Titan Trilife Zlín).

,,Zlínský Štěpánský běh je na konci roku můj tradiční závod. Navíc si v něm testuji aktuální formu v období vánočních svátků,“ přiznal Filip Václavík.

V Přílukách chtěl běžet co nejúsporněji, ale na co nejlepší výsledek. To se mu podařilo.

,,Hned po startu jsme se společně s Filipem Vabrouškem probojovali do čela. Vpředu jsme běželi až do 5. kilometru. V tomto úseku jsem zrychlil tempo a od mého největšího soupeře jsem se odpoutal. Do 8. kilometru jsem si na první příčce vytvořil zhruba pětačtyřicetisekundový náskok. Poté jsem zvolnil a v pohodě jsem si doběhl do cíle pro první místo,“ upozornil na klíčové momenty Václavík.

Ten byl spokojený také s výsledným časem.

A jak povedený výsledek oslavil?

,,S klubovými kolegy jsme se odpoledne byli vyplavat ve zlínských lázních. Večer jsem si dal další dávku vánočního cukroví a relaxoval jsem s nohama nahoře,“ prozradil ještě sedmadvacetiletý Filip Václavík.

Mezi muži se do první desítky výsledkové listiny ještě vešli další kvalitní vytrvalci Zlínský matador Svatopluk Janečka (TJ SKI Turist Velké Karlovice, 34:50) skončil čtvrtý, Petr Kučera z Grymova (35:02) byl pátý, Jan Kábela (SP Malenovice, 36:13) doběhl šestý, Přemysl Žaludek (Cyklogat Zlín, 36:32) sedmý, Richard Brázda (2BWinner Team, 37:07) osmý, Jiří Daněk z Uherského Hradiště (37:23) devátý a František Dosoudil z Hulína (Fénix sport, 37:28) desátý.

Mezi ženami Helena Kotopulu vybojovala prvenství za čas 38:56. Stříbrnou příčku obsadila Lucie Miklišová (Titan Trilife Zlín). Ta byla v cíli pomalejší o 2 minuty a 47 sekund. Třetí byla Eva Kučerová z Lukova (Mattoni Freerun Zlín, 42:18). Markéta Laciková brala za čas 43:26 čtvrté místo, Jana Žaludková ze Zlína doběhla v čase 45:15 na páté pozici.

,, Štěpánský běh ve Zlíně je pro mě a moje děti už každoroční klasika, Do Příluk se chodíme odreagovat od vánočních návštěv a vyběhat vánoční dobroty. Bohužel mladší syn Nikos letos lehl

s kašlem a tak jsme závodili jenom já a starší syn Mikis,“ prozradila Kotopulu.

Ta si myslela, že na začátku závodu přepálila tempo.

,,Pondělní běh mi ale sedl a po celý průběh závodu se mi běželo dobře. Na trati jsem si však občas vzpomněla na nedělní návštěvu rodičů v Holešově a na spoustu snězeného jídla a cukroví u nich. S tím ale bojujeme všichni,“ byla v Přílukách velmi dobře naladěná Helena Kotopulu.

Na Štěpánský běh v krajském městě se však speciálně nepřipravovala.

,,Ten se vždy koná po mém posezónním volnu. Momentálně trénuji s minimem intenzit. Ovšem letos na podzim mám naběháno trochu víc kilometrů, protože se připravuji na Isramana v Izraeli, který se uskuteční na konci ledna,“ přiznala vytrvalkyně ze Zlína.

Triumf v Přílukách neslavila.

,,Neslavil ho ani Mikis, který vyhrál tříkilometrový závod. Odpoledne jsme oba šli na plavecký trénink. Já jsem pak večer šla do práce,“ svěřila se ještě Kotopulu.

V Přílukách se konal také 3,3 kilometru dlouhý závod. V mužích ho ovládl časem 11:12 věkem ještě junior Mikis Kotopulu (Titan Trilife Zlín). Mezi ženami se ze zisku prvního místa radovala věkem starší žačka Monika Železníková z Babic (Biatlon Halenkovice), která dosáhla času 12:38. Kotopulu i Železníková také obhájili první příčky z roku 2021.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V HLAVNÍM 10 KILOMTRŮ DLOUHÉM ZÁVODU VE ŠTĚPÁNSKÉM BĚHU VE ZLÍNĚ 2022:

Muži do 39 let: Filip Václavík (Titan Trilife Zlín) 33:34

Muži do 49 let: Petr Kučera (Grymov) 35:02

Muži do 59 let: Svatopluk Janečka (TJ SKI Turist Velké Karlovice) 34:50

Muži nad 60 let: Josef Gargulák (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 42:03

Junioři: Adam Linhart (AK Zlín) 38:30

Ženy do 39 let: Lucie Miklišová (Titan Trilife Zlín) 41:43

Ženy do 49 let: Helena Kotopulu (CGS Tri Team) 38:56

Ženy nad 50 let: Simona Grulichová (Přerov) 47:31

Juniorky: Tereza Šandová (SBŠ Ostrava) 49:19

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V 5 KILOMETRŮ DLOUHÉM ZÁVODU VE ŠTĚPÁNSKÉM BĚHU VE ZLÍNĚ 2022:

Muži do 39 let: Jakub Pachula (Ostrava) 12:03

Muži do 49 let: Zbyněk Raška (SP Malenovice) 14:06

Muži do 59 let: Pavel Březina (Mattoni Freerun Zlín) 19:35

Muži nad 60 let: Pavel Seifer 18:13

Junioři: Mikis Kotopulu (Titan Trilife Zlín) 11:12

Ženy do 39 let: Petra Petrašová 14:15

Ženy do 49 let: Luisa Linda Radecká (SKP Zlín) 15:55

Ženy nad 50 let: Libuše Dosoudilová (Solario Team) 19:24

Juniorky: Monika Železníková (Biatlon Halenkovice) 12:38