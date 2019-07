„Máme opravdu hodně silný tým: hlavní favorit Martin Barták, loni stříbrný Jan Borák, domácí Filip Machů a duo juniorek Abrahámová s Veselou. Všichni mohou bojovat o medaile. S trochou štěstíčka bychom mohli atakovat i rekord z roku 2015, kdy jsme na svahu ve Štítné vybojovali 12 cenných kovů,” prozrazuje reprezentační trenér Daniel Mačát.

Barták za poslední dva roky nenašel na juniorském šampionátu přemožitele, a tak je jeho cíl jasný - přidat do své sbírky další čtyři juniorské tituly a zaokrouhlit tak celkový počet na patnáct. „Rozhodně to není samozřejmost. Každý rok je to těžší a těžší. Všichni očekávají, že vyhraji, a čím déle ta šňůra trvá, tím větší tlak se na mě vytváří. Navíc soupeři se rok od roku zlepšují, takže nesmím udělat chybu,” přiznává Barták. “Ale rozhodně se těším. Svah ve Štítné dobře znám, a tak mám oproti zahraničním soupeřům výhodu. Navíc jsem tam jel svoje úplně první mistrovství světa juniorů a mám na to dobré vzpomínky,” dodává vedoucí muž Světového i Juniorského poháru.

Barták však není zdaleka jediným českým želízkem, které bude nedaleko Zlína bojovat o cenné kovy. Díky výsledkům ve Světovém poháru se do úzkého kruhu favoritek mezi juniorkami zařadily Alena Veselá a Šárka Abrahámová. Veselá letos stála už třikrát na pódiu a na začátku července si dokonce připsala svůj první triumf. V průběžném hodnocení Juniorského poháru jí patří druhé místo za Slovenkou Nikolou Fričovou. „Svoje premiérové mistrovství jsem měla vloni, takže už vím do čeho jdu a co čekat. Určitě bych se ráda postavila na bednu a slyšet k tomu českou hymnu by bylo krásné, ale nechci nic zakřiknout. Konkurence je veliká. Hodně se těším na slalom. Je to moje nejsilnější disciplína a mám v něm na tomto svahu opravdu jistotu,” popisuje svoje plány Veselá a doplňuje. „Přijede mně fandit celá rodina, bez níž bych se sem nikdy nedostala. A taky se moc těším na atmosféru v týmu. Na těchto velkých akcích se dokážeme neuvěřitelně podpořit a vyhecovat. Ten týden jsme si navzájem takovou druhou rodinou.”

I Abrahámová odstartovala letošní sezonu skvěle - hned v úvodním závodu Světového poháru si odbyla svou premiéru na stupních vítězů. V polovině června si ale Šárka poranila rameno, což ji téměř na měsíc vyřadilo z tréninku. “Šárka už druhý týden naplno trénuje a vypadá to, že se vrací do skvělé formy ze začátku sezóny,” těší se Mačát z pokroku své svěřenkyně.

Juniorky však navzdory skvělým výsledkům ve Světovém poháru nebudou mít lehkou situaci. Hlavními konkurentkami jim budou Japonky, které v letošní sezoně v Evropě ještě nestartovaly. Minulý rok Chisaki Maedová kralovala stejně jako Martin Barták ve všech disciplínách.

Dalším českým adeptem na pódium mezi juniory je Jan Borák, stříbrný z loňského šampionátu v Super G. V letošní sezoně Borák startoval pouze na začátku sezony na FIS závodech v Piešťanech, kde skončil dvakrát druhý za Bartákem. Vrcholem sezony je pro něj právě juniorský světový šampionát, kde bude chtít zaútočit na nejvyšší příčky. Stejnou motivaci má také Václav Mačát, který si z loňského mistrovství světa odvezl čtvrté místo v kombinaci a páté místo ze Super G - od medaile ho přitom dělilo pouhých devět setin.

Už loni měl o medaile bojovat také Filip Machů, ale těsně před šampionátem se zranil a do závodů tak nemohl nastoupit. Letos mu patří průběžná čtvrtá příčka v hodnocení Juniorského poháru a oproti ostatním závodníkům má silnou zbraň - jakožto domácí závodník přímo ze Štítné zná svah ze všech nejlépe. “Jednu placku prostě doma musím nechat. Dám do toho všechno a snad si před ogary z vesnice neutrhnu ostudu,” směje se Machů a těší se na svůj místní fanklub.

„Všichni tři mají šanci. Nesmíme ale zapomenout na velmi silné italské a rakouské juniory. Zejména Filippo Zamboni, Nicolo Schiavetti a Ronald Schlogel budou těžkými soupeři,” připomíná Mačát

FIS Juniorské mistrovství světa v travním lyžování 2019 se uskuteční od 31. července do 3. srpna 2019. Očekává se účast až 60 závodníků z 9 zemí světa.

Program FIS Juniorské mistrovství světa v travním lyžování 2019

Úterý, 30. července

19:00 - Slavnostní zahájení

Středa, 31. července

10:30 - Obří slalom, 1. kolo

13:45 - Obří slalom, 2. kolo

Čtvrtek, 1. srpna

13:45 - Super G

Pátek, 2. srpna

10:45 - Super kombinace, Super G

14:30 - Super kombinace, Slalom

Sobota, 3. srpna

10:30 - Slalom, 1. kolo

14:00 - Slalom, 2. kolo