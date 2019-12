„Dostaly jsme se z beznaděje. Popravdě ještě nedávno jsme si myslely, že je play-off úplně ztracené, nemáme šanci a budeme muset bojovat o holou záchranu. Nyní je situace mnohem optimističtější, ale současně zdaleka nemáme vyhráno,“ brzdí přehnaný optimismus zlínská spojka Michaela Kolářová.

„Úvodní zápasy nového roku napoví, zda máme šanci. Nyní ale musíme přímé rivaly jako jsou Písek, Olomouc či Veselí porazit. Jiná cesta do bojů o play-off nevede,“ uvědomuje si 23letá házenkářka.

A právě její branky v posledních duelech výrazně tým přiblížily důležitým skalpům. Zejména v tom posledním deseti brankami držela prapor týmu.

„Cítím, že forma jde nahoru, více střílím, věřím si,“ připouští členka širšího kádru reprezentace, která pozvolna přijímá i roli lídra týmu.

„Eva Minárčiková to už má v sobě, já se to teprve učím. Ale je to lepší než na začátku sezony, kdy mě k tomu vybízela manažerka týmu paní Sobieská. Tehdy jsem to tak úplně necítila,“ přiznala Kolářová.

Naposledy v Prešově jste na jedničku zvládly dramatickou koncovku. Máte větší sebevědomí?

Rozhodně. Ale když jsme tam za nerozhodného stavu dvakrát zbytečně ztratily míč, nebylo nám do zpěvu. Výhra je šťastná i zasloužená, každopádně velmi cenná. Zlepšily jsme obranu i bojovnost.

Dostaly jste se do formy? Čím to?

Ano, máme fazónu, škoda, že teď bude vánoční přestávka. Přitom jsme toho moc v přípravě nezměnily, trénujeme pořád stejně. Do kabiny se ale vrátila pohoda, stmelily jsme se. Dříve to bylo hodně rozdělené na staré a mladé. Nyní jsme stmelené, tým dozrává, jsme na stejné vlně.

V pátek vás čeká poslední zápas roku – čtvrtfinále Českého poháru s mistrovským Mostem. Cítíte nyní větší šanci postoupit?

V prvé řadě se nechceme zranit. Každopádně my se nemusíme bát, nemáme co ztratit, spíše soupeř může být nervóznější, on je i přes poslední naše výsledky favorit. Budeme chtít vzdorovat a pokud to jen trochu půjde, tak i překvapit!

Co byste si přála pod stromeček?

Od klubu jsme již dostali dárek v podobě wellnesu, po pohárovém zápase máme večírek. Osobně se moc těším na setkání s rodinou. Materiální dárky už mě tolik neberou, teď mě potěší hlavně zážitky. Navíc jedeme s rodinou lyžovat do Švýcarska. Když je sníh, moc ráda jezdím na lyžích.

Sledovala jste nedávno skončené MS?

Ano, hlavně zápasy Norska, kterému fandím. Popravdě mě nový šampion Nizozemsko překvapilo, čekala jsem, že finále s přehledem vyhrají Španělky. S odstupem je velká škoda, že našemu výběru postup na tento šampionát o gól utekl. Snad příště.