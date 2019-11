„Místy to bylo hodně tvrdé, ale i takové zápasy někdy jsou,“ říká zkušená gólmanka.

Házená je tvrdí kontaktní sport, žádné taneční. Zápas 9. kola MOL Ligy se ale nečekaně zvrhl a k vidění byl poněkud drsný a hodně nervózní zápas. Emoce plály hlavně ve druhém poločasu, kdy se na palubovce přiostřilo a místo branek a pohledných akcí se řešily hlavně fauly.

Všechno odstartovalo zranění hostující Evy Minárčíkové. Zkušené slovenská házenkářka si tři minuty před koncem prvního poločasu při obranném zákroku nešťastně poranila hlavu a z haly odjela sanitkou na vyšetření do nemocnice.

„Trošku obavy o její zdraví byly, přece jenom je to jedna z našich klíčových hráček. Důležitá je nejen v obraně, ale i v útoku. Jsme jeden tým, určitě nám chyběla,“ přiznává Stojarová.

Zranění Minárčikové naštěstí není vážné. Slovenská bojovnice je od neděle z nemocnice doma, se středně těžkým otřesem mozku bude chvíli odpočívat.

Zápas nedohrála ani hostující spojka Kolářová. Zlíňanky tak odjížděly domů hodně rozmrzelé.

„Neradujeme se, protože jsme prohrály,“ poznamenala smutně zlínská gólmanka, která měla na Slovácku motivaci, neboť ve Veselí dříve chytala.

I když vstup do derby hostujícímu týmu vyšel, když po pěti minutách vedl už 3:0, soupeřky se nenechaly rozhodit a skóre brzy srovnaly. Zlín si pak vzal vedení ještě jednou zpět, jenže pak přišla čtyřbranková smršť domácích házenkářek, které otočily výsledek na 9:6.

„Na zápas jsme se snažily kvalitně připravit, bohužel to nedopadlo podle našich představ. Udělaly jsme strašně moc chyb, jak v obraně, tak i v útoku, což nás stálo body,“ ví Stojarová.

Po změně stran si Veselanky udržovaly několikabrankový náskok, který narostl až na sedm gólů. V samotném závěru viditelně nervózní a rozhozený Zlín porážku už jen zmírnil. Na obrat už hostující hráčky, které brzdily nepřesnosti při hře i v zakončení, neměly.

Svěřenkyně trenérky Kolářové po slibném vstupu do mezinárodní ženské soutěže nezvládly ani třetí důležitý duel s přímým konkurentem v boji o české play-off a na rivaly ztrácejí.

„Těžce se mi to hodnotí. Je to jedno s druhým. Možná je to losem, soupeři. Snažíme se ale dát do každého zápasu maximum, ale ne vždy to vyjde,“ dodává.

Tým z Baťova města je nyní devátý a v sobotu doma přivítá favorizované Michalovce. Ukončit sérii porážek tak bude hodně složité.