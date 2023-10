Stolní tenisté rezervy KST Zlín mají skvělý začátek sezony. Nováček třetí ligy si o víkendu připsal další dva skalpy.

stolní tenista Filip Račák | Foto: Jakub Dufek

V sobotu zlínské družstvo v sestavě s Jakubem Dufkem, Filipem Račákem, Filipem Dufkem, Vojtěchem Jelínkem a Vojtěchem Laštovkou zvítězilo v Čechovicích 10:6.

Na cenné výhře se nejvíc podíleli Jakub Dufek a Filip Račák, kteří vybojovali po 4 singlových bodech.

,,Byl to těžký zápas. Čechovice byly nepříjemným soupeřem. My jsme však od začátku v utkání pořád vedli. Domácí náš náskok až do stavu 4:5 stahovali, vývoj závěru duelu jsme si ale pohlídali. Důležitý bod přidal také Filip Dufek, který porazil Oldřicha Stužku mladšího. Povedla se nám také jedna čtyřhra,“ potěšil skalp nevyzpytatelných Čechovic jedničku béčka Zlína Jakuba Dufka.

V neděli zlínské béčko vyhrálo v herně rezervy Přerova 10:2.

Také v duelu na Hané vynikali Jakub Dufek a Filip Račák. Oba pro svůj tým získali ve dvouhrách po 3 bodech. Hosté měli souboj pod kontrolou. V úvodu střetnutí sice prohráli obě čtyřhry, ale v singlech už neztratili ani jeden zápas. První třetiligové body ve dvouhře na Hané vybojoval 12letý Vojtěch Laštovka.

V tabulce třetí ligy ve Skupině E je po 3. kole záložní tým Zlína první, Šarovy sedmé, Dolní¨Němčí desáté a Valašské Meziříčí dvanácté.

3. LIGA – SKUPINA E (2. a 3. kolo):

Sokol Čechovice – KST Zlín B 6:10 (Jakub Dufek 4, Filip Račák 4, Filip Dufek 1, čtyřhra: Jelínek – Filip Račák).

Přerov B – KST Zlín B 2:10 (Jakub Dufek 3, Filip Račák 3, Filip Dufek 2, Laštovka 2).

Přerov B – Sokol Šarovy 9:9 (Bojko 4, Jahůdka 2, Res 1, čtyřhry: Bojko – Křen, Jahůdka – Res).

Čechovice – Sokol Šarovy 7:10 (Bojko 4, Res 2, Jahůdka 1, Křen 1, čtyřhry: Jahůdka – Res, Bojko – Křen).

Brušperk – KST Dolní Němčí 10:4 (Karel Orlovský 3, Janča 1).

Ostrava KST E – KST Dolní Němčí 10:8 (Janča 3, Mikulec 2, Karel Orlovský 1, Jančář 1, čtyřhra: Janča – Mikulec).

TJ DDM Valašské Meziříčí – TTC Frýdlant 5:10 (Pavel Orlovský 2, David Hladil 1, Bazalka 1, Sagáčik 1).

TJ DDM Valašské Meziříčí – Třinec 3:10 (Sagáčik 1, Slováček 1, Pavel Orlovský 1).