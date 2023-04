Sagáčik vyhrál kategorii M50. Těch se v hlavním městě sešlo 25. Stolní tenista z Valašska v pražském turnaji ztratil jenom jeden set. V rozhodujících soubojích v pavouku postupně vyřadil v osmifinále Petra Provazníka 3:0 (8, 8, 6), ve čtvrtfinále pokořil Miloslava Kubu 3:1 (8, 7, -9, 8), v semifinále si poradil s Josefem Kubou 3:0 (8, 7, 10) a ve finále porazil Martina Kočvaru (všichni Praha) 3:0 (8, 5, 8).

,,Celý turnaj jsem odehrál ve výborné herní pohodě a s dobře načasovanou formou,“ pochvaloval si Štefan Sagáčik.

,,S čerstvým padesátníkem Miloslavem Kubou to byl náš první vzájemný zápas. V duelu s ním jsem byl aktivnější a důraznější. Koncovku třetí sady ale lépe zvládl můj soupeř. Petra Provazníka, Josefa Kubu i Martina Kočvaru už velmi dobře znám. Vím o jejich slabinách. Toho jsem také dokonale využíval a zápasy s těmito soupeři jsem zvládl takticky,“ potěšil triumf v hlavním městě Sagáčika.

ZVIDITELNILI SE TAKÉ IVETA ZÁMEČNÍKOVÁ, OTMAR MERGENTHAL A JAROSLAV KUČERA

Na pražských stolech se dařilo také dalším stolním tenistům ze Zlínského kraje. Iveta Zámečníková (Orel Zlín) ve sloučené kategorii žen nad 40 let a kategorii žen nad 50 let vybojovala postup do finále. Do semifinále postoupili Otmar Mergenthal z Kroměříže (kategorie mužů 50 – 59 let) a Jaroslav Kučera hájící barvy SK Slavičín (kategorie mužů 75 – 79 let).

KUČERA MUSEL VZDÁT SEMIFINÁLOVÝ SOUBOJ S HRNČIŘÍKEM

V Kučerově kategorii pětasedmdesátníků si v Praze zahrálo 28 stolních tenistů. Z první desítky žebříčku této společnosti chyběli Miloš Matějíček z Jeseníku, Jaroslav Schlappl z Hradce Králové a Karel Melčák z Českých Budějovic.

Reprezentant SK Slavičín v základní skupině postupně přehrál Pavla Antla z Olbramovic 3:0, Milana Danaje z Kralup nad Vltavou 3:0 a Petra Svrčka z Ústí nad Labem 3:2.

,,S Antlem to bylo vyrovnané utkání. Důležité bylo, že jsem v něm zvládl koncovky úvodních dvou setů. S Danajem to byl naopak jednoznačný zápas. S bývalým třetiligovým hráčem Svrčkem jsem vedl 2:0 na sety. Poté se matador z Ústí nad Labem zlepšil a vyrovnal na 2:2. V rozhodující páté sadě jsem se však prosazoval dobrým forhendovým topspinem,“ zavzpomínal na souboje v základné skupině Jaroslav Kučera.

Ten pak ve vyřazovacích zápasech v osmifinále zdolal Josefa Matějku (Oltec Brno) 3:0, ve čtvrtfinále překonal Zdeňka Balu

z Opavy 3:0, poté ale musel vzdát semifinálový souboj s Karlem Hrnčiříkem z Mariánských Lázní.

,,Matějka hrál výborně. Problémy mi dělalo jeho podání. Těší mě skalp Baly. Stolní tenista z Opavy totiž v prvním letošním turnaji v Havířově porazil Matějíčka. Utkání s Hrnčiříkem už jsem však neodehrál, protože bych nestihl vlak k odjezdu domů. Turnaj se totiž hrál jenom na 20 stolech a to bylo málo,“ mrzelo Kučeru.

DANA SMIŠTÍKOVÁ V PRAZE NEZTRATILA ANI SET

V Praze se mezi ženami prosadila také Dana Smištíková. Stolní tenistka z Kunovic vyhrála kategorii šedesátnic. Ve čtyřech turnajových duelech dokonce neztratila ani set.

Smištíková v základní skupině zdolala Slovenku Janu Gillányovou 3:0 a Brňačku Michaela Korgerovou rovněž 3:0. V semifinále si ve třech setech poradila s Janou Szelovou z Bratislavy a ve finále porazila Alenu Klišovou (Frýdek-Místek) 3:0.

,,V duelu s obranářkou Szelovou byly k vidění dlouhé výměny. V nich jsme udělala míň chyb, než moje slovenská soupeřka. Finálový zápas s Klišovou jsem zvládla takticky. Hrála jsem v něm trpělivě. Alena ale byla už unavená, protože všechny svoje duely pražském turnaji hrála na pět setů.,“ prozradila Dana Smištíková.

Šedesátnic si v hlavním městě zahrálo 10.

V HLAVNÍM MĚSTĚ SI ZAHRÁLO 185 STOLNÍCH TENISTŮ A STOLNÍCH TENISTEK

V Praze si v 8 mužských kategoriích zahrálo 147 stolních tenistů. Ve 3 ženských kategoriích se představilo 38 hráček. Turnaj se ve Sportovním areálu HAMR – Bráník hrál na 20 stolech.

DALŠÍ TURNAJ SE KONÁ V POLOVINĚ DUBNA V HOSTINNÉM

V letošní sezoně je ve Velké ceně Českomoravského klubu veteránů na programu celkem 8 turnajů, Další třetí turnaj sezony 2023 se uskuteční v sobotu 15. dubna v Hostinném.