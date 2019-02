Stolní tenisté měli na konci minulého roku nabitý program. Ve Zlínském kraji se sehrály tradiční turnaje v Rožnově pod Radhoštěm, Štítné nad Vláří a Zlíně. Už tento víkend začínají odvety základní části ligových soutěží. Náročný start do roku 2019 mají extraligové ženy Hluku, které na domácích stolech přivítají Ostravu a Havířov.

TURNAJ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM OBHÁJIL PRVNÍ PŘÍČKU JIŘÍ MARTINKO

Rožnov pod Radhoštěm – Reprezentant TJ Ostrava KST Jiří Martinko vyhrál dvouhru ve 30. ročníku Vánočního turnaje ve stolním tenise v Rožnově pod Radhoštěm. Jiří Martinko tak na Valašku obhájil první místo z loňského roku. Dvaadvacátý hráč českého žebříčku v semifinále zdolal ve čtyřech sadách Martina Hanáka z TJ Nový Jičín a ve finále hladce ve třech setech překonal mladšího bratra a zároveň klubového spoluhráče Tomáše Martinka. Ve druhém semifinále Tomáš Martinko porazil dalšího stolního tenistu z TJ Ostrava KST Františka Onderku 3:0.

,,Souboje s bratrem, protože se velmi dobře známe, bývají vždycky těžké. Proto bylo i tentokrát najít na něho nějakou zbraň téměř nemožné,“ uznal poražený finalista Tomáš Martinko.

Turnaj se však neobešel bez překvapení. O to největší se postaral František Onderka, který ve čtvrtfinále vyřadil jednoho z nejlepších českých obranářů Rolanda Krmascheka (SV SR Hochenstein).

,,To je někdy problém nasazených hráčů. Jako turnajová dvojka jsem dlouho čekal na první zápas, protože jsem postoupil přímo do 2. kola. Naopak Onderka byl po 1. kole rozehraný a to bylo tentokrát důležité pro jeho výhru,“ konstatoval po vyřazení v duelu o postup do semifinále Roland Krmaschek.

,,Onderka hrál v tomto střetnutí chytře. Trpělivě si dlouho připravoval závěrečný úder a souboj se zkušenějším soupeřem vyhrál zaslouženě,“ tvrdí ředitel turnaje Petr Míček.

V Rožnově pod Radhoštěm se představilo rekordních 51 stolních tenistů. Mezi nimi se prezentovaly 3 ženy. Z regionálních hráčů dosáhli na nejlepší výsledek Libor Slováček (KST Vsetín) a Tomáš Doležel (Orel Zlín). Oba postoupili do osmifinále. Odchovanec KST Zlín v součastné době působící v prvoligové Moravské Slávii Brno Tomáš Smýkal se blýskl postupem do čtvrtfinále.

Na Valašsku se hrála také Soutěž dvoučlenných družstev. V ní ve finále Pavel Holáň s Františkem Onderkou (TTC Rugensdorf, TJ Ostrava KST) zdolali Adama Štalzera a Tomášem Martinkem (TJ Ostrava KST) 2:1 na zápasy. Na bronzové příčce skončily dvojice odchovanci KST Zlín Libor Liška s Tomášem Smýkalem (US Steinerová Choceň, Moravská Slávia Brno) a Radovan Polášek s Daliborem Jiříčkem (ASK Tatra Kopřivnice).

,,Zajímavostí této soutěže bylo, že nasazené jedničky Tomáš Koldas s Jiřím Martinkem vypadli už v osmifinále. Finále pak rozhodla až čtyřhra. V ní Holáň s Onderkou udolali Štalzera s Tomášem Martinkem až po pětisetové bitvě,“ upozornil Míček.

V Rožnově pod Radhoštěm ještě uspořádali Soutěž veteránů pro hráče nad 40 let. Ta byla zároveň 10. ročníkem Memoriálu Zdeňka Mičkala. Prvenství mezi stolně tenisovými matadory získal Radovan Polášek z Tatry Kopřivnice, jenž v pohledném finále překonal až po velkém boji vsetínského Libora Slováčka.

Hrála se i Soutěž útěchy. Tu ovládl Radim Lechner (TJ Medokýš Martin), který si ve finálovém střetnutí poradil v pěti sadách se Slovenkou bojující v české ženské extralize v dresu KST Hluk Monikou Urikovou. Bronzovou příčky získali domácí reprezentant TJ Rožnov pod Radhoštěm Marek Drápela a Petr Polák (Orel Zlín).

TURNAJ VE ŠTÍTNÉ NAD VLÁŘÍ

NA VALAŠSKU NA OBRANNOU HRU TOMÁŠE KOSTRHŮNA NIKDO NENAŠEL ZBRAŇ

Štítná nad Vláří – Vítězem dvouhry ve 42. ročníku Vánočního turnaje ve stolním tenise ve Štítné nad Vláří, který byl zároveň 6. ročníkem Memoriálu Aloise Slámy, se stal v konkurenci 32 hráčů reprezentant Pohořelic Tomáš Kostrhůn. Ten v rozhodujících zápasech v semifinále jednoznačně porazil ve třech setech domácího Petra Fojtíka a ve finále překonal Vlastimila Svobodu mladšího (Orel Zlín) 3:1. Ve druhém semifinále si Svoboda poradil s Jiřím Šuráněm (TJ Štítná nad Vláří) 3:1.

,,Turnaje se zúčastnili reprezentanti z deseti oddílů. Zahráli si u nás stolní tenisté z Bylnice, Valašských Klobouk, Rokytnice nad Vláří, Slavičína, Luhačovic, Pohořelic, Slušovic, zlínského Orla, Horní Bečvy a domácí Štítné nad Vláří,“ prozradil předseda pořádajícího klubu Petr Trčka.

Ten také vyzdvihl výkony Tomáše Kostrhůna. ,,Vítěz ve všech zápasech vynikal obrannou hrou s nebezpečnými útočnými výpady. Po zásluze proto náš turnaj vyhrál. Kostrhůn si domů navíc odvezl také Putovní pohár,“ chválil nejlepšího singlového hráče Trčka.

Na Valašsku se hrála i Soutěž útěchy. V ní první příčku vybojoval domácí Petr Šuráň. Druhý skončil Michal Chovanec ze Slušovic, třetí místo obsadil Jan Vaněk ze zlínského Orla.

Ve Štítné nad Vláří ještě uspořádali Soutěž ve čtyřhře. Deblové prvenství získal pár Vlastimil Svoboda ml., Jan Vaněk. Stolní tenisté ze zlínského Orla ve finále zdolali Petra Trčku s Petrem Fojtíkem (TJ Štítná nad Vláří) 3:0.

,,V pohledném duelu podaly obě dvojice výborný výkon. Zlínský debl byl nakonec šťastnější, protože lépe zvládl vyrovnané koncovky všech tří setů,“ konstatoval po finále čtyřhry Petr Trčka.

PŘEHLED VÍTĚZŮ VE DVOUHŘE V POSLEDNÍCH 10. ROČNÍCÍCH VÁNOČNÍHO TURNAJE VE ŠTÍTNÉ NAD VLÁŘÍ:

2009 – Radek Šašinka (SK Slavičín)

2010 – Jaroslav Kučera (SK Slavičín)

2011 – Josef Bělaška (TJ Valašské Klobouky)

2012 – Ivan Floreš (SK Slavičín)

2013 – Miroslav Jančařík (SK Slavičín)

2014 – Josef Šenkeřík (Horní Bečva)

2015 – Petr Trčka (TJ Štítná nad Vláří)

2016 – Vlastimil Svoboda ml. (Orel Zlín)

2017 – Vlastimil Svoboda ml. (Orel Zlín)

2018 – Tomáš Kostrhůn (Pohořelice).

DESKOVÝ TURNAJ VE ZLÍNĚ

TOMÁŠ SMÝKAL UŽ PÁTÝ ROK NENAŠEL VE ZLÍNĚ PŘEMOŽITELE

Zlín – V exhibičním Deskovém turnaji ve Zlíně zvítězil Tomáš Smýkal. Reprezentant prvoligové Moravské Slávie Brno v podniku, jehož se zúčastnilo 12 hráčů, který se hrál bez topspinových úderů systémem každý s každým na dva vyhrané sety, neprohrál ani jeden zápas. Stříbrnou příčku vybojoval Václav Pelnář, třetí pozici obsadil Jan Dufek a čtvrtý skončil Jakub Dufek (všichni KST Zlín).

,,V turnaji jsem taktiku postavil na jistotě a tento záměr mi vyšel. V jedenácti duelech jsem ztratil pouze jeden set,“ pochvaloval si Smýkal.

Nasazená turnajová jednička bez problémů zvládla klíčový souboj s Pelnářem. ,,Václav nenašel zbraň na moji obrannou hru,“ prozradil odchovanec zlínského stolního tenisu.

Nejlepší hráč také pochválil největší soupeře. ,,Pelnář předváděl tvrdý stolní tenis. Jak Dufek si dokázal připravit útok, který se mu dařilo zakončovat. Rovněž Jakub Dufek nekazil dobře rozehrané výměny,“ informoval ještě Tomáš Smýkal.

Rodák z krajského města tak ve zlínském vánočním Deskovém turnaji triumfoval už pátý rok v řadě.

Pořadí v Deskovém turnaji ve Zlíně 2018:

1. Tomáš Smýkal 11 výher/0 porážek, 2. Václav Pelnář 10/1, 3. Jan Dufek 9/2, 4. Jakub Dufek 8/3.

POZVÁNKA NA EXTRALIGU ŽEN

HLUČANKY HOSTÍ FAVORIZOVANÉ CELKY OSTRAVY A HAVÍŘOVA. DOMA CHTĚJÍ ALESPOŇ JEDEN ZÁPAS VYHRÁT

Hluk – Po více jak dvou měsících se bude o víkendu v Hluku zase hrát extraliga žen ve stolním tenise. V pátek Slovácký tým ve sportovní hale v Boršické ulici přivítá Ostravu. Zápas začíná v 18 hodin. V sobotu Hlučanky od 15 hodin změří síly s Havířovem. Domácí tým se proti favorizovaným celkům pokusí alespoň jeden duel vyhrát.

,,Ostrava je aktuálně v tabulce na třetím místě. Na začátku října jsme na jejich stolech prohrály vysoko 2:6. Útočný herní styl bývalé české reprezentantky Kubátové, ale i Tomanové, Šlehobrové a Ságlové nám ovšem sedí. Proto s nimi zabojujeme o vyrovnanější výsledek,“ slibuje hrající domácí trenérka Monika Vybíralová.

Těžším soupeřem pro Hluk bude šestý kolektiv soutěže Havířov. Hosté totiž na Slovácko přijedou i s největšími oporami Štefcovou a Petrovovou. ,,Obě hrají pro nás s nepříjemným sendvičovým potahem. Abychom proti nim uspěly, nesmíme ve výměnách spěchat a dařit by se nám měl také servis,“ ví, jak potrápit silný tým z Havířova Vybíralová.

Hrající trenérka a zároveň doposud nejúspěšnější hráčka domácí sestavy v elitní české soutěži do obou utkání nastoupí ještě s Lindou Záděrovou a Monikou Urikovou.