PETR POLÁK SI MŮŽE ZAKNIHOVAT DALŠÍ ÚSPĚCH. V NIZOZEMÍ ZÍSKAL V BARVÁCH ČESKA EVROPSKÝ TITUL V DRUŽSTVECH

Zlín – Petr Polák si může zaknihovat další velký stolně tenisový úspěch. Ve druhé polovině srpna se v reprezentaci Česka podílel na zisku zlaté medaile v kategorii pětašedesátníků v neoficiálním mistrovství Evropy družstev veteránů v Hilversumu.

Česko v Nizozemí reprezentovala sestava Petr Polák (Orel Zlín), Svatopluk Kaloč (Frýdlant nad Ostravicí) a František Just (Česká Lípa).

,,V Hilversumu se v naší kategorii představilo šest tříčlenných družstev. Turnaj se hrál systémem každý s každým. V každém zápase se odehrálo šest dvouher a jedna čtyřhra,“ vysvětlil hrací systém Polák.

Česko mělo hladký nástup do šampionátu. Náš tým nejprve porazil slabé Bulharsko 7:0, áčko Nizozemí 7:0 a béčko Nizozemí také 7:0.

Až poté naši reprezentanti odehráli rozhodující duely, kdy zdolali Německo 6:1 a Anglii 7:0.

,,Výsledky utkání proti Německu a Anglii neodpovídají průběhu obou zápasů. Proti Němcům jsme ale zvládli nástup do střetnutí. V prvním duelu jsem otáčel zápas z 1:2 na 3:2. A ve druhém souboji Kaloč po hodinové bitvě dvou obranářů udolal také v pěti setech Skogsberga. Tím jsme zlomili odpor houževnatých Němců. Rovněž partie s Anglii dopadla nad naše očekávání. Poslední střetnutí na šampionátu jsme zvládli takticky, kdy jsme dobře poskládali sestavu. Díky tomu Kaloč i Just svým herním pojetím zaskočili jedničku Angličanů Phila Cawsera. Zbývajících pět duelů už jsme v pohodě dovedli do vítězného konce,“ radoval se evropského titulu v soutěži družstev pětašedesátníků Petr Polák.

MEZINÁRODNÍ TURNAJ VETERÁNŮ V HARKÁNY

JAROSLAV KUČERA VYBOJOVAL V MAĎARSKÉM LÁZEŇSKÉM MĚSTĚ HARKÁNY TŘIKRÁT POSTUP DO SEMIFINÁLE.

Slavičín – Jaroslav Kučera vybojoval v mezinárodním stolně tenisovém turnaji veteránů v Harkány v kategorii sedmdesátníků tři bronzové příčky. V maďarském lázeňském městě se v tradičním letním podniku ve všech kategoriích představilo 198 hráčů ze 7 zemí.

Reprezentant SK Slavičíin nejprve uspěl v Soutěži ve čtyřhře. V ní Kučera s Vlastimilem Kočvarou z Prahy Střížkova nejprve vyhráli základní skupinu. Poté ve vyřazovacích zápasech postupně porazili domácí Kovacze s Antalem 3:1, Němce Libkeho s Weinstokem také 3:1, ve čtvrtfinále bratry Neméthy (Maďarsko) 3:2, v semifinále je udolali další Maďaři Galomboš s Kuttim 2:3.

,,V utkání o postup do finále jsme vedli 2:1 na sety a 10:6 v sadě čtvrté. To znamená, že jsme neproměnili čtyři mečboly,“ mrzelo stolně tenisového matadora z Valašska.

V Soutěži jednotlivců Kučera bez problémů ovládl základní skupinu. V ní lehce překonal domácího Kelemena, Chorvata Zachera a Rakušana Dohnála. V pavouku pak nejprve třikrát zvítězil nad soupeři z Maďarska, aby ho zastavil až v semifinále Zdeněk Balušek z Ostravy, s nímž prohrál 2:3 (-9, 6, -10, 5, -9).

,,Severomoravan měl víc štěstí v koncovkách vyrovnaných setů,“ konstatoval slavičínský stolní tenista.

Třetím měřením sil v Harkány byla Soutěž dvoučlenných družstev, která se po 10 letech hrála od začátku vyřazovacím systémem. V ní dvojice Jaroslav Kučera, Vlastimil Kočvara vybojovala postup mezi čtyři nejlepší kolektivy.

V semifinále slavičínsko-pražský tým podlehl Zdeňkovi Baluškovi s Ludovítem Valárikem (Ostrava, Čadca) 2:3 na zápasy.

,,V duelu o finále jsem porazil Valárika i Baluška. Bohužel Kočvara oba singlové souboje prohrál. Poté jsme nezvládli ani rozhodující debl. V něm jsme pátou sadu ztratili 10:12,“ litoval vyřazení Jaroslav Kučera.

,,Zisk tří bronzových pozic v Harkány ale není špatným počinkem. Zdá se, že se mi po dlouhodobých jarních zdravotních problémech zase vrací forma,“ těší však matadora z Valašska Kučeru.

JOOLA SATELLITE TOUR MLÁDEŽE V HLUKU

V HLUKU VYHRÁLA LUCIE JUCHELKOVÁ SOUTĚŽ DRUŽSTEV. VE DVOUHŘE MLADŠÍCH ŽÁKYŇ SKONČILA STOLNÍ TENISTKA ZE VSETÍNA BRONZOVÁ

Hluk- Kvalitně obsazený mezinárodní turnaj mládeže Joola Satellite Tour se hrál v Hluku. V něm z regionálních

hráčů a hráček na nejlepší výsledek dosáhla Lucie Juchelková. Reprezentantka TJ Sokol Vsetín vybojovala v kategorii hladších žákyň ve dvouhře postup do semifinále. V zápase o finále stolní tenistka z Valašska prohrála s pozdější vítězkou Ninou Darovcovou (ŠKST Karlova Ves) 2:3 (-9, 12, 7, -9, -5).

Juchelková byla společně s Kateřinou Pisárovou a Kristýnou Pěnkavovou úspěšná také v soutěži družstev, kterou výběr Česka vyhrál.

,,V Hluku se představili hráči a hráčky z Česka, Slovenska, Německa, Rakouska a Litvy. V kategorii mladších žáků si u nás zahrálo 76 hráčů a 35 hráček. V soutěžích starších žáků bojovalo o cenné body 72 stolních tenistů a 28 stolních tenistek. Na Slovácku se představilo také 66 dorostenců a 35 dorostenek,“ informovala jedna z pořadatelek Vladislava Michalčíková.