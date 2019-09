ZLÍN VZDOROVAL HUSTOPEČÍM. Z JIHU MORAVY SI ALE PŘIVEZL VYSOKOU PORÁŽKU

Zlín – V nedělní předehrávce 6. kola 1. ligy stolních tenistů družstvo Zlína v Hustopečích bojovalo. Porážce 1:10 však tým z krajského města na jihu Moravy nezabránil.

Utkání začalo dramatickou čtyřhrou, v níž Jan Dufek s Nedbálkem prohráli až po pětisetové bitvě s Mesarošem se Schwarzerem. Také v dalším průběhu střetnutí se hosté snažili favoritovi vzdorovat. Vysoké porážce však nezabránili. Jediný jejich bod získal Adam Soukup. Ten za stavu 6:0 v pěti sadách udolal Mesaroše, když pátý set skončil 17:15.

,,Výsledek neodpovídá průběhu zápasu. V něm se odehrála spousta vyrovnaných duelů. Domácí ale lépe zvládali koncovky klíčových setů. Hustopeče ovšem mají silné družstvo. V jejich sestavě nastoupil i zlínský odchovanec Tomáš Koldas, který pro Jihomoravany vybojoval tři singlové body a byl nejlepším hráčem utkání,“ uznal za kolektiv ze Zlína Michal Nedbálek..

HUSTOPEČE – KST ZLÍN 10:1

Bod Zlína: Soukup.

VELKÁ CENA ČESKA VETERÁNŮ V LIBERCI

PETR POLÁK V LIBERCI MÁLEM NEPOSTOUPIL ZE SKUPINY. NAKONEC TURNAJ PĚTAŠEDESÁTNÍKŮ NA SEVERU ČECH VYHRÁL

Velká cena Česka stolně tenisových veteránů v Liberci regionálním hráčům svědčila.

Na severu Čech ovládl mužskou kategorii pětašedesátníků Petr Polák. Těch se v liberecké herně sešlo včetně kompletní špičky celkem 30.

Reprezentantovi zlínského Orla se ovšem málem vymstilo podcenění silné základní skupiny. V ní postupně prohrál s nepříjemným levorukým Břízou z České Lípy 1:3, poté po boji o přežití udolal Cinibulka (Chrastava) 3:1 a porazil Pražana Krauze 3:0.

,,Nakonec jsem ze skupiny postoupil o jeden set z druhého místa,“ oddechl si Petr Polák.

Ten pak v pavouku ani jednou nezaváhal a po osmifinálovém skalpu Brňana Rakovického 3:1, výhrami ve čtvrtfinále s domácím Svědíkem 3:2, v semifinále nad Pořízkem (Hlubočany) 3:1 a suverénním vítězstvím ve finále s Justem z České Lípy 3:0 se mohl radovat ze zisku první příčky v turnaji.

,,Byla to veteránská klasika. V liberecké hale mě čekala těžká stolně tenisová práce,“ konstatoval po vyřazovacích soubojích Polák, který na cestě za prvenstvím musel překonat samé kvalitní soupeře.

,,Se Svědíkem jsem musel být pořád ve střehu. Liberečák mě dlouho trápil lifty s trávou z forhendu. Prohrával jsem s ním 1:2 na sety. Potom jsem přitvrdil do jeho forhendu a získal jsem v zápase převahu. S Pořízkem jsem měl duel pod kontrolou. Musel jsem v něm ale být pořád koncentrovaný. Na partii s Justem jsem se těšil. A razantními údery hlavně z forhendu jsem stolnímu tenistovi z České Lípy nedal šanci aby mě porazil,“ usmíval se po vyhlašování výsledků Petr Polák.

Zlínský matador letos ze šesti turnajů pětašedesátníků Velké ceny Česka ve čtyřech zvítězil.

V Liberci se dařilo i dalším stolním tenistům ze Zlínského kraje. Ženskou kategorii čtyřicátnic vyhrála Tatiana Téglová z Valašského Meziříčí, která ve finále překonala Janu Dusilovou (Praha). Ve stejné společnosti postoupila Iveta Zámečníková z Orla Zlín do semifinále. V mužích mezi padesátníky vybojoval postup do finále Libor Slováček ze Vsetína. V něm veterán z Valašska podlehl Pražanovi Josefovi Zábranskému.

VELKÁ CENA SLOVENSKA VETERÁNŮ

JAROSLAV KUČERA VYHRÁL TURNAJE V MARTINĚ A ČADCI

Slavičín – Ve Velké ceně Slovenska stolně tenisových veteránů v Martině se dařilo Jaroslavovi Kučerovi. Slavičínský matador v Žilinském kraji zvítězil v kategorii sedmdesátníků.

,,Turnaje se ve všech kategoriích zúčastnilo 137 hráčů ze Slovenska, Česka a Polska. V naší kategorii se představilo 20 stolních tenistů,“ informoval Kučera.

Ten jako nenasazený hráč už v základní skupině porazil turnajovou jedničku Jána Jakubů z Istebného 3:0. Zdolal také Ladislava Molnára z Hronovců 3:0 a Ondreje Sweigera z Trstic rovněž 3:0. Ve vyřazovacích duelech pak postupně překonal v osmifinále Jána Gregora ze Sučan 3:0, ve čtvrtfinále Antona Mihályho (Prievidza) 3:1, v semifinále Štefana Hrivňáka z Michalan 3:0 a ve finále si znovu poradil s Jánem Jakubů z Istebného 3:1 (7, 6, -9, 5).

,,Nejtěžší zápas v turnaji jsem odehrál s Mihálym, který se ke stolnímu tenisu vrátil po roční pauze zaviněné zraněním ramene. Čtvrtfinále rozhodla druhá sada, v níž jsem odvrátil tři setboly. Sám jsem proměnil až čtvrtý. Následný souboj s Hrivnákem jsem měl pod kontrolou a přesvědčivě jsem vyhrál i finálové střetnutí s Jakubů. V obou těchto partiích jsem byl útočnějším hráčem,“ radoval se z úspěšného výsledku na Slovensku Jaroslav Kučera.

Slavičínský stolně tenisový srdcař byl úspěšný také v turnaji v Čadci. Na severu Slovenska v základní skupině porazil Melka (Martin) 3:2 (4, -9, 5, -11, 4), Funkera z Kežmaroku 3:1 (7, 8, -5, 6) a Vronského z Martina 3:0 (4, 5, 2).

V pavouku si postupně poradil ve čtvrtfinále s Jančou (Šala) 3:0 (4, 6, 3), v semifinále s Gregorem ze Sučan 3.0 (7, 5, 7) a ve finále s Kubindou (Vrútky) také 3:0 (9, 5, 6).

,,Byl to pro mě další vydařený turnaj na Slovensku. Nicméně zatím nevím, jestli budu hrát Turnaj mistrů. Z jedenácti slovenských velkých cen jsem letos odehrál pouze tři. Všechny jsem sice vyhrál, to mi však stačí pouze na deváté místo v průběžném pořadí. Do závěrečného Master postupuje osm stolních tenistů,“ doufá, že si z pozice prvního náhradníka zahraje v prosinci v Bošanoch slovenský Master Kučera.