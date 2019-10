STOLNÍ TENISTÉ ZLÍNA BYLI BLÍZKO K ÚSPĚCHU V ZÁPASE S BÉČKEM SOKOLA HRADEC KRÁLOVÉ

Zlín – Dvě ztráty v domácí herně si o víkendu připsali prvoligoví stolní tenisté Zlína.

Mrzí je hlavně těsná sobotní porážka s béčkem Sokola Hradec Králové 8:10. ,,V utkání, v němž se dařilo Janu Dufkovi a Adamovi Soukupovi, jsme prohrávali 1:4, 4:7 a 6:9. Přesto jsme v něm sahali po remíze. V závěrečné dvouhře ale podlehl Jakub Dufek ve třech sadách Lebedovi mladšímu a Východočech tak definitivně potvrdil hostům vítězství. Zápas s desátým kolektivem tabulky však rozhodly maličkosti. Klíčové byly také čtyři singlové body jeničky Hradce Králové šestatřicátého hráče českého žebříčku Vlastimila Bubna,“ konstatoval po zajímavém střetnutí domácí Michal Nedbálek.

V neděli Zlín podlehl Chocni 2:10. ,,Východočeši i bez svojí jedničky Radka Košťála byli nepřekonatelným soupeřem. V utkání dominovali Štrof a Liška, kteří nekazili lehké výměny. Oba body jsme získali pouze přes Čopiána,“ prozradil po druhé víkendové prvoligové partii Nedbálek.

Výsledky 3. a 4. kola:

KST ZLÍN – SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ 2 B IMEDA 8:10

Body Zlína: Jan Dufek 3, Soukup 3, Nedbálek, čtyřhra: Soukup – Jakub Dufek.

KST ZLÍN – SK US STEINEROVA CHOCEŇ 2:10

Body Zlína: Soukup, Jan Dufek.

2. LIGA MUŽŮ

NOVÁČEK ZE VSETÍNA PO ČTYŘECH A PŮL HODINÁCH UDOLAL BÉČKO HODONÍNA

Vsetín – Cennou výhru si může v 1. kole 2. ligy stolních tenistů zaknihovat nováček soutěže družstvo Vsetína. Valaši v duelu, který trval skoro čtyři a půl hodiny, zdolali záložní tým Hodonína 10:8.

,,Hodně dlouhé utkání bylo zajímavé a dramatické od začátku do konce. Vedli jsme v něm 1:0, ale v dalším průběhu jsme prohrávali 3:5. Klíčový byl hlavně závěr střetnutí, kdy za stavu 8:8 Juřica udolal v pěti sadách Svobodu a Jiří Škrla překonal ve čtyřech setech Melichara,“ potěšil skalp hodonínského týmu jedničku Valachů Štefana Sagáčika.

Ten pro svoje družstvo vybojoval ve dvouhře čtyři body, když porazil Melichara, Svobodu, Mikesku i Hromka. S Hromkem, Melicharem a Svobodou si poradil také Libor Slováček.

Výsledek 1. kola:

KST VSETÍN – HODONÍN B 10:8

Body Vsetína: Sagáčik 4, Slováček 3, Jiří Škrla, Juřica, čtyřhra: Sagáčik – Slováček.

2. LIGA ŽEN

ŽENSKÉ STOLNĚ TENISOVÉ VALAŠSKÉ DERBY JEDNOZNAČNĚ OVLÁDLO VSETÍNSKÉ ÁČKO

Vsetín – Nečekaně jednoznačným výsledkem skončilo zahajovací utkání ve 2. lize stolních tenistek.

V něm ve valašském derby vsetínské áčko v sestavě se Simonou Tydlačkovou, Radanou Vránovou a Lenkou Glückovou, porazilo rezervní tým Vsetína (Gábina Bezděková, Iveta Zámečníková, Magdaléna Krčmářová) 10:0.

V duelu se projevila převaha prvního celku Vsetína. Ten díky dvojici Tydlačková, Vránová zdolal v úvodní čtyřhře Bezděkovou s Krčmářovou. To favorita uklidnilo, a proto se ani v dalším průběhu střetnutí žádná překvapení nekonala. Záložní vsetínský kolektiv, ve kterém hrály s drobnými zraněními tahounky Bezděková i Zámečníková, sice bojoval, ovšem nakonec se nedočkal ani čestného bodu. Blízko k němu byla pouze Zámečníková, jež v pěti sadách podlehla Tydlačkové. S Tydlačkovou prohrála v pěti setech i Bezděková.

,,Soupeřky nám nedaly nic zadarmo. Nicméně derby jsme zvládly díky bohatým stolně tenisovým zkušenostem. Hrály jsme dobře takticky a na našich raketách byla větší jistota. Trochu se ale trápila naše jednička Simona Tydlačková,“ hodnotila utkání autorka tří singlových bodů vsetínského áčka Radana Vránová.

Výsledek 1. kola:

SOKOL VSETÍN A – SOKOL VSETÍN B 10:0

Body Vsetín A: Tydlačková 3, Glücková 3, Vránová 3, čtyřhra: Tydlačková – Vránová.

3. LIGA MUŽŮ

V LOKÁLNÍM DERBY PLNÉM CHYB ZDOLALY ŠAROVY HÁNAKY Z CHROPYNĚ

Region – Těsnou výhrou Šarov nad Chropyní 10:8 začala v sobotu nová stolně tenisová sezona ve 3. lize mužů.

,,Nebylo to pohledné utkání. Byl to hlavně boj o každý míček. K vidění byla spousta pokažených výměn. Bylo poznat, že hráči ještě nejsou pořádně rozehraní a že nemají pravidelný zápasový rytmus. Přesto jsme derby mohli ovládnout vyšším rozdílem. Nedokázali jsme ale dotáhnout do vítězného konce ani jeden z pěti pětisetových duelů. Přitom v každém z nich jsme měli mečboly,“ uvedl po souboji dvou regionálních družstev ve skupině D třetí ligy hrající kouč Šarov Karel Bojko.

Ve skupině E se dařilo Valašskému Meziříčí, které jednoznačně překonalo rezervu Nového Jičína 10:2. Valaši sice na začátku utkání prohrávali 0:1, později ale vedli 9:1. Ke skalpu snaživého soupeře je dovedl vyrovnaný tým. Tři body pro ně získal Daniel Ondryáš. Ten ve dvouhrách postupně zdolal Vinceka, Masnicu a Tomáše Kratochvíla.

Výsledky 1. kola:

SOKOL ŠAROVY – TJ CHROPYNĚ 10:8

Body Šarov: Bojko 4, Dorňák 2, Křen 2, Jahůdka, čtyřhra: Jahůdka – Dorňák.

Chropyně: Král 3, Matěj Bednář 2, Lukáš Konečný 2, čtyřhra: Matěj Bednář – Mergenthal.

TJ DDM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – KST NOVÝ JIČÍN B 10:2

Body Valašského Meziříčí: Ondryáš 3, David Hladil 2, Jelínek 2, Došek 2, čtyřhra: Ondryáš – Jelínek.