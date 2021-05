Bývalý hráč Ostravy, Orlové nebo Hustopečí se s týmem Naestved BTK probojoval do finále prestižní soutěže a v boji o titul přemohl i favorizovaný celek Roskilde BTK.

Český reprezentant se tak společně s parťákem a krajanem Radimem Bakem stal mistrem dánské extraligy. „Je to opravdu neuvěřitelná věc, v týmu soupeře totiž působí zkušení hvězdní hráči v čele s olympijským medailistou Michaelem Mazem, další mistrem Evropy Allanem Bentsenem a Jensem Lundquistem, který má doma medaili z mistrovství světa,“ upozorňuje dvacetiletý šampion, jenž se společně s Hampusem Söderlundem, Magnusem Manssonem a Nikitou Jarušinem v Dánsku postaral o obrovské překvapení a nečekaně zvedl nad hlavu pohár pro vítěze.

Jde o největší úspěch vaší kariéry?

Ano, určitě. Titul je největším úspěchem mé kariéry. Moje dosavadní úspěchy byly spíše individuální a vzhledem k tomu, jak silný tým jsme porazili, se tohle určitě stalo mým největším úspěchem.

Titul jste stvrdil právě vy dramatickém s souboji s Jensem Lundqvistem. Vím, že jste za stavu 2:1 prohrával ve čtvrtém setu už 4:10, ale dokázal odvrátit řadu setbolů, a nakonec zařídil poslední pátý bod svého týmu …

Byl to velice zvláštní zápas, protože na vedlejším stole hrál vyrovnané utkání spoluhráč Hampus Söderlund, a pokud by vyhrál, tak bychom už měli titul jistý. Vůbec jsem na to ale nemyslel a soustředil se jen na svůj zápas. K tomu stavu 4:10 v posledním setu musím říct, že už jsem se pomalu psychicky připravoval na poslední set a za pár minut bylo hotovo. Neuvěřitelné!

Kluboví představitelé i fanoušci museli být nadšení. Vždyť ve finále jste byli outsiderem. Panovala v klubu velká euforie?

Ano, všichni byli velice nadšení. Popravdě náš prezident klubu měl i slzy v očích. Z okolí nám snad asi nikdo nevěřil, ale cítili jsme, že náš tým je silný a každým dnem jsme věřili víc a víc, což nás vedlo kupředu.

Byly velké oslavy? Pili jste jako Dánové nebo jako Češi? (úsměv)

Oslava byla velkolepá. Hned před halou nás čekala limuzína, která nás odvezla přímo před naší halu, kde nás čekali fanoušci a lidé z klubu, se kterými jsme oslavovali až do rána. Někteří pili jako Češi a někteří jako Dánové. (smích)

Jaká je vlastně dánská extraliga v porovnání s českou nejvyšší soutěží?

Dánská extraliga má trochu jiný systém než česká. Ale řekl bych, že první čtyři týmu v Dánsku jsou minimálně stejné, ne-li lepší. Na druhé straně týmy ze spodní části tabulky jsou určitě lepší v Česku.

Jak moc letošní sezonu ovlivnila pandemie koronaviru?

Pandemie byla letos v naší lize velmi znát. Ať už od nošení roušek mimo hrací prostor, měsíční přerušení ligy až po zákaz přítomnosti diváků v halách při zápasech.

Je v Dánsku větší zájem o stolní tenis než v Česku?

Nevnímám veliký rozdíl v zájmu o stolní tenis mezi Českem a Dánskem, ale Dánové mají spoustu legend, jako je právě Michael Maze, proti kterému jsme se utkali a umí lépe tyhle lidi použít a udělat jim reklamu, čímž zároveň propagují lépe náš sport.

Jak jste se na sever Evropy vlastně dostal?

Po střední škole jsem chtěl odejít do zahraničí a vzhledem k okolnostem jsem předtím už hrál Ligu mistrů právě proti Roskilde, což mě dostalo do kontaktu s mým klubem Naestved BTK. Zároveň v Dánsku studuji i vysokou školu. Jinak jsem ale jen zavřený v hale a trénuji. (úsměv). Život je tady velice dobrý a na vysoké úrovni. Určitě se dají vydělat pěkné peníze. V našem týmu jsme všichni profesionálové.

Je výhoda, že jste v klubu dva Češi?

Určitě to byla výhoda, hlavně ze začátku, když pro nás pro oba bylo všechno nové. S Radimem jsme kamarádi, tak si snažíme vzájemně si vypomoct. Bydlíme spolu v jednom bytě. Je to jiné než žít a hrát v Česku, kde jsem doma. I když jsem takový cestovatel. (úsměv). Od tří do patnácti let jsem sice hrál v rodném Zlíně, ale od té doby prošel spousty klubů. Byl jsem v Hradci Králové, v KST Ostrava, v Orlové, Hustopečích a pak v TTC OSTRAVA.

Co vás v letošní sezoně ještě čeká? Jaké máte před sebou cíle a výzvy?

Příští týden mě čeká poslední zápas švédské ligy a potom se vracím do Česka, kde budu startovat na turnajích TTSTAR series v Praze. A v neposlední řadě mě ještě bohužel čeká poslední zkouška za tento semestr. (úsměv)

Budete v klubu pokračovat i v příští sezoně, nebo se vracíte domů?

Na příští sezonu mám už podepsanou smlouvu tady v Dánsku, takže tam budu ještě pokračovat. Čeká nás obhajoba titulu, takže se mám rozhodně na co těšit. (úsměv)