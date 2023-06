Libor Slováček ovládl kategorii padesátníků ve čtvrtém turnaji 42. ročníku stolně tenisové Velké ceny Českomoravského klubu veteránů.

Štefan Sagáčik | Foto: se svolením Štefan Sagáčik

Reprezentant Vsetína v Holicích v základní skupině porazil Petra Vaculíka z Jaroměře 3:0, Milana Tomáška z Jedlí 3:0 a Pavla Hauschwitze z Vrchlabí 3:1.

,,Vaculíka a Tomáška jsem bez problémů překonal úderovou jistotou. Mnohem těžší byl souboj s Hauschwitzem, který má na bekhendu nepříjemný potah – antitopspin. V tomto duelu jsem po prvním vyhraném setu ve druhém vedl 8:5, tuto sadu jsem ovšem ztratil. Ve třetím a čtvrtém setu už jsem byl jistějším hráčem a výměny se mi dařilo tvrdě zakončovat,“ zavzpomínal na utkání ve skupině Libor Slováček.

V pavouku stolní tenista z Valašska ve čtvrtfinále překonal Josefa Kameru z Velešína 3:0, v semifinále udolal Josefa Kubu z Prahy 3:2 a ve finále zdolal Pavla Jaška z Českých Budějovic 3:1.

,,Ve vyrovnaném souboji s Kamerou jsem se prosazoval oboustranným útokem. V zajímavém zápase plném zvratů s Josefem Kubou jsem první set hladce prohrál, druhý vyhrál, třetí prohrál a ve čtvrtém zvítězil. O všem tak rozhodla pátá sada. V ní jsem se rychle dostal do vedení. A protože jsem nekazil jednoduché výměny, tak jsem bodový náskok až do konce utkání navyšoval. Důležité rovněž bylo, že jsem se v průběhu střetnutí dokázal srovnat se soupeřovým servisem a eliminovat Kubovu největší zbraň a to rychlý bekhendový úder,“ prozradil Slováček.

Tomu se dařilo i ve finále.

,,Pavel Jašek využívá na své bekhendové straně ,,trávu“. V partii o první místo jsem v prvním setu vedl 10:8, ale tuto sadu jsem ještě ztratil. Potom jsem zvládl koncovky druhého i třetího setu a podařilo se mi zachytit začátek čtvrté sady a i tento set a tím i celý zápas jsem ovládl. V utkání bylo důležité, že se mi postupně dařilo eliminovat soupeřovy nepříjemné ostré čopy do bekhendu a také skutečnost, že jsem byl trpělivý a postupně přidával jistotu v rychlých forhendových a především také v bekhendových topspinech,“ radoval se z triumfu v Holicích vsetínský stolně tenisový matador Libor Slováček.

Ve stejné kategorii se dařilo i Štefanovi Sagáčikovi z Valašského Meziříčí, který postoupil do semifinále. V souboji o postup do finále ho vyřadil Pavel Jašek.

Turnaj na východě Čech si zahrálo 25 padesátníků.

V Holicích si v 8 mužských kategorií zahrálo celkem 153 stolních tenistů. Ve 4 ženských kategoriích bojovalo 41 hráček. Turnaj se hrál na 18 stolech.

Velká cena Českomoravského klubu veteránů je v letošní sezoně složená z 8 turnajů. Další pátý turnaj se uskuteční už tuto sobotu 3. června v Liberci.