V Liberci na nejpovedenější výsledek sezony dosáhl Otmar Mergenthal, který v kategorii padesátníků postoupil do finále. Reprezentant Kroměříže ve čtvrtfinále zdolal Miroslava Bergera z Prahy (KST Bohnice) 3:0, v semifinále si poradil s Vladimírem Jelínkem z Turnova hájícího barvy německého Ingolstadtu také 3:0, v souboji o první příčku prohrál se Zdeňkem Bílkem z České Lípy 1:3.

,,Ve čtvrtfinálovém duelu s Bergerem jsem podal téměř bezchybný výkon. Pražana, kterému jsem oplatil porážku z prvního turnaje v Hostinném, jsem přehrál aktivním oboustranným útokem. Jelínka se mi podařilo porazit po dlouhé době. V semifinálové partii jsem byl pohyblivějším hráčem. Dařilo se mi také ve vyrovnaném finále s Bílkem. Zlomový v tomto střetnutí byl ale čtvrtý set, v němž jsem neproměnil několik setbolů a tuto sadu jsem prohrál 14:16,“ informoval Otmar Mergenthal.

Postup do finále vybojoval v kategorii pětašedesátníků také Petr Polák (Orel Zlín). Ten v rozhodujících zápasech ve čtvrtfinále porazil Ivana Studeckého z Vrchlabí 3:0, v semifinále Romana Kratochvíla (Nový Jičín) rovněž 3:0, ve finále zlínský hráč podlehl Jaroslavovi Hrčkovi z Boru u Tachova 0:3.

,,Turnaj v Liberci měl podobný scénář, jako minulý turnaj v Havířově. Výsledky odpovídaly nasazení hráčů. Bohužel až ve finále se na můj účet zrodilo překvapení,“ upozornil Petr Polák.

,,Po jednoznačné čtvrtfinálové výhře nad Studeckým jsem v semifinále potvrdil, že mi hra Kratochvíla sedí a novojičínského matadora jsem zatlačil do defenzívy. Ve finále jsem však Hrčku trochu podcenil. Tvrdohlavě jsem svojí levačkou bušil do bekhendu stolního tenisty z Boru u Tachova. Tentokrát jsem ale narazil. Ve třetím setu jsem se ještě za stavu 5:10 trochu nadechl a v této sadě se mi podařilo obrátit stav na 11:10. Potom jsem však vlastními chybami tento set ztratil 11:13. Tím jsem ztratil i celý zápas,“ konstatoval Polák po turnaji.

Na libereckých stolech se zviditelnili ještě další stolní tenisté ze Zlínska. Tatiana Téglová z Valašského Meziříčí (kategorie žen do 49 let) postoupila podobně jako Otmar Mergenthal a Petr Polák také do finále. V kategorii padesátnic brala postup do semifinále Iveta Zámečníková (Orel Zlín). Rovněž semifinálový postup si mezi padesátníky zaknihoval Štefan Sagáčik z Valašského Meziříčí.

V turnaji v Liberci si ve 13 kategoriích na 19 stolech zahrálo celkem 174 stolních tenistů. 142 mužů a 32 žen.

Další pátý turnaj Velké ceny Česka stolně tenisových veteránů 2021 je na programu 9. října v Jaroměři.