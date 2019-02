Zlín – Vůbec se v posledním období nedaří druholigovým stolním tenistům KST Zlín. Celek z krajského města neuspěl ani v 6. a 7. kole soutěže a v tabulce se tak propadl na předposlední jedenáctou příčku. V dalších kolech se zlínský tým příští víkend představí na stolech soupeřů. V sobotu zajíždí do Blanska a v neděli hraje na půdě béčka Moravské Slávie Brno.

V sobotu Zlín prohrál s céčkem Havířova 1:10. Utkání mělo jednoznačný průběh. Hosté si brzy vypracovali náskok až na 8:0, než Smýkal získal první zlínský bod. Domácí jednička udolala v pěti setech Matěje Siwiece.

,,V partii se čtvrtým hráčem havířovské soupisky jsem byl v úvodu zápasu přesnější a proto jsem vedl 2:0 na sety. Soupeř ale vyrovnal na 2:2. Zachytil jsem však začátek rozhodující sady a zvládl jsem také koncovku střetnutí," prozradil Tomáš Smýkal.

Další body jeho tým už nezískal. V následných dvouhrách Smoček podlehl Goreckému a Jakub Dufek nestačil na Volného a vítězství tak putovalo do Ostravy.

,,V duelu s druhým družstvem tabulky jsme mohli dosáhnout na příznivější výsledek. Uspět mohl Smoček s Volným a ani já jsem nebyl bez šance proti Goreckému," mrzela vysoká porážka Smýkala.

V neděli zlínský kolektiv podlehl třetímu celku Ostravy 2:10. Domácí znovu nezachytili nástup do střetnutí ,,Duel měl podobný průběh jako sobotní partie s Havířovem. My jsme podali snaživý výkon, ovšem na ostravskou kvalitu to nestačilo," uznal Tomáš Smýkal.

Ten viděl hlavní rozdíl ve výkonnosti obou družstev v jistotě ve výměnách.

,,Všichni hostující hráči dokázali udržet míček ve hře, nekazili jednoduché míče a byli odolní v koncovkách vyrovnaných setů," konstatovala největší domácí opora. Smýkala tak můžou alespoň těšit skalpy bývalého klubového spoluhráče Tomáše Koldase a také Tomáše Martinka.

Výsledky 6. A 7. kola:

KST ZLÍN – HAVÍŘOV C 1:10

Bod: KST Zlína: Smýkal.

KST ZLÍN – OSTRAVA C 2:10

Body KST Zlína: Smýkal 2.

Lubomír Hotař