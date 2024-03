Dvě cenné výhry si po víkendu zaknihovali druholigoví stolní tenisté Zlína.

stolní tenisté KST Zlín s Markem Vybíralem | Foto: Jaroslav Marek, Petra Vranková.

V sobotu zlínský tým v sestavě s Janem Dufkem, Michalem Nedbálkem, Arnoštem Topičem a s mladým náhradníkem Radovanem Březinou porazil Znojmo 10:2.

Hosté do krajského města přijeli s bývalým hráčem Zlína Markem Vybíralem, zbytek jejich sestavy byl složený z Lukáše Vybírala, Vojtěcha Viesnera a Jaroslava Marka.

,,To byla jízda. Byl to náš nejpovedenější zápas v letošní sezoně. Důležité bylo, že jsme zvládli obě úvodní čtyřhry a že se překvapivě dařilo náhradníkovi Březinovi, který po pětisetových skalpech Viesnera a Lukáše Vybírala vybojoval dva singlové body. O tři body se postaral Arnošt Topič, další dva přidal Michal Nedbálek. Zlomové také bylo, že hosté byli v zápasech labilní, my jsme je naopak odehráli bez výpadků. Znojemské hráče jsme přehrávali v dlouhých výměnách,“ radoval se z výhry nad osmým celkem tabulky jeden z tahounů Zlína Jan Dufek, který pro domácí družstvo vybojoval ve dvouhře dva body.

V neděli Zlín s Ondřejem Vrankou v sestavě, který vystřídal Radovana Březinu, zdolal oslabenou rezervu Moravské Slavie Brno 10:3.

,,Hosté zápas odehráli pouze se třemi hráči. Tři body jsme tak získali bez boje. Na našem povedeném výsledku má velký podíl Arnošt Topič, který ve dvouhrách získal tři body a potvrdil tak aktuální velmi dobrou formu. Dařilo se rovněž Vrankovi. Ten po skalpech mladého Ukrajince Burylova a Šmerdy přidal další dva důležité body,“ těší Jana Dufka.

V tabulce se zlínské družstvo posunulo na 6. místo. První je céčko Havířova, druhá pozice patří Orlové, třetí je Hodonín.

Základní část 2. ligy Zlín zakončí v hernách soupeřů. V sobotu 16. března se tým z Baťova města představí od 17 hodin v Přerově, v neděli 17. března nastoupí od 10 hodin v Opavě.

2. LIGA MUŽŮ – Skupina B:

19. kolo: KST ZLÍN – KST SOKOL ZNOJMO-ÚNAVOV 10:2

Body Zlína: Topič 3, Jan Dufek 2, Březina 2, Nedbálek 1, čtyřhry: Topič – Březina 1, Jan Dufek – Nedbálek 1.

20. kolo: KST ZLÍN – MORAVSKÁ SLAVIA BRNO B 10:3

Body KST Zlín: Topič 3, Jan Dufek 2, Vranka 2, 3 x WO.