Domácí si víc věří na celek Českých Budějovic.

,,Hosté se opírají o dva velmi silné hráče Radka Košťála a Martina Hanáka. Pavel Kortus mladší a Filip Kortus jsou však překonatelnými soupeři. Přes ně bychom měli získávat potřebné body. Jihočechů by mohlo také dělat problémy nezvyklé prostředí v naší herně na Podvesné. Proto bychom je mohli v sobotním zápase překvapit,“ plánuje Dufek.

Silnějším soupeřem pro Zlín bude béčko Havlíčkova Brodu.

,,Mladý kolektiv z Vysočiny je po polovině soutěže v tabulce na druhém místě se stejným bodovým ziskem jako prvoligový lídr záloha Ostravy,“ upozorňuje Jan Dufek.

,,Navíc Radek Skála, Ondřej Květoň patří v úspěšnosti vyhraných utkání mezi pět nejlepších hráčů první ligy. Ovšem rovněž Jakub Slapnička a Šimon Jadrný jsou kvalitním stolními tenisty,“ uvědomuje si nejlepší zlínský hráč.

Jan Dufek je proto realista.

,,Havlíčkův Brod nás určitě nepodcení. Hosté totiž myslí na postup do extraligy. Bude velmi těžké se proti jejich hráčům prosazovat. Celek z Vysočiny je v zápase velkým favoritem. My se však porveme o co nejčestnější výsledek,“ slibuje Jan Dufek.

Toho v obou víkendových duelech ve zlínské sestavě doplní ještě Michal Nedbálek, Jakub Dufek a jeden z dvojice Bořek Otáhal, nebo Roman Kopečný. Zlín chystá také jedno překvapení. V důležitých zápasech domácím možná pomůže nová posila z druholigového Znojma Marek Vybíral.