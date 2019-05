„Fakt nemám slov,“ zářila štěstím Matelová už z Číny, kam bezprostředně po zisku titulu odletěla.

Zkuste přesto popsat, kam mezi svými dosavadními úspěchy stavíte francouzský titul?

Kazdy titul je krásný a ten ve Francii je pro neskutečný, nečekaně úžasný, prostě masakr. Mam strašně rada týmové soutěže a speciálně final four byl pro mě obrovsky zážitek a jsem neskutečně ráda, že se nám to povedlo.

Byly bouřlivé oslavy?

Oslavy bohužel nebyly žádné, protože jsme spěchaly s mou spoluhráčkou do Frankfurtu na letiště a přelétávaly jsme na turnaj do Činy. Určitě si to vynahradíme ještě ve Francii. Dala jsem si skleničku vínka aspoň v letadle.

Máte za sebou první sezonu ve Francii. Jaká byla?

Byla to obrovská změna, zejména začátek byl pro mě těžký, kdy se mi herně nedařilo a sama od sebe jsem čekala daleko více. Trvalo mi, než jsem si zvykla na jiný systém, nové prostředí, večer a podobně. Postupem času jsem se zlepšovala a na konci sezony už jsem se cítila v herní pohodě. Musím říct, že celý tým mě vždy podržel, to je obrovské plus a vážím si toho. V Etivalu jsou strašně fajn lidi a vytváří nám pohodu.

Před svým odchodem jste říkala, že francouzská liga je nejlepší liga na světě. Potvrdilo se vám to?

Za mě nejlepší a nejzajímavější liga v Evropě. Můžu porovnat s německou Bundesligou a líbí se mi vice systém ve Francii, kdy hrajeme 3 na 3 na jednom stole do 3 bodů, než 4 na 4 na dvou stolech do 6 bodů v Německu. Může se i více taktizovat se sestavou, vymyslet něco, v Německu je to předem dané. Hrajeme v úterý nebo v pátek a později večer, místo víkendu v Německu. Jsem moc rada za tu změnu, kterou jsem před sezonou udělala.

Jaký byl život a cestování po Francii?

Život ve Francii se mi hodnotí těžko, protože většinou cestuji jen na zápas a pak se vracím zpět do Německa, nacestuji se více než v Německu, ale to jsem samozřejmě věděla a s tím jsem tam do toho šla.

Vnímala jste nějak nebo dotkly se vám politické problémy, kterými země prochází?

Viděla jsem pár protestů, vesty, ale nevnímám to a mě samotné se to nedotklo.

Jaký nyní máte program, co vás nyní čeká?

Nyní už jsem v Číně, hned potom následuje turnaj v Hongkongu a lehká příprava na Evropské hry v Minsku a pak samotné hry, moc se těším.