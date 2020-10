V sobotu 10. října se ve Velké ceně Masters v Jaroměři dopoledne dařilo Jaroslavovi Kučerovi. Slavičínský matador v kategorii sedmdesátníků vybojoval postup do semifinále.

,,Turnaj doprovázela přísná hygienická opatření. Vstup do haly byl povolený pouze osobám bez příznaků virového infekčního onemocnění a tomu, kdo vědomě nepřišel do kontaktu s osobou s Covidem – 19. Při vstupu do sportovní haly v Jaroměři se prováděla desinfekce rukou a všem stolním tenistům se měřila teplota. Pouze zápasy se hrály bez roušek. Jinak se ve všech prostorách haly nosily roušky. Po zápasech se nepodávaly ruce. Diváci měli vstup do haly zakázaný. K dispozici nebyl ani bufet s občerstvením,“ upozornil na přísná opatření, která turnaj doprovázela, Jaroslav Kučera.

Reprezentant SK Slavičín se na Náchodsku se vším vypořádal velmi dobře a na východě Čech si připsal další povedený stolně tenisový výsledek.

Ve skupině postupně porazil Hrnčiříka z Mariánských Lázní 3:2 (-7, 8, 9, -5, 8), Petraška (Náchod) 3:0 (7, 9, 5) a Olomoučana Juřenu 3:0 (4, 7, 6).

Ve vyřazovacích duelech si pak ve čtvrtfinále poradil s Kovaříčkem z Liberce 3:1 (-7, 7, 6, 6). V následném semifinále ale prohrál s pozdějším vítězem turnaje a momentálním lídrem mužské kategorie 70 – 74 let Františkem Justem z České Lípy 2:3 (-11, 8, 10, -9, -8).

,,V naší kategorii z první desítky žebříčku nikdo nechyběl,“ upozornil Kučera.

Ten všechny zápasy odehrál v dobrém rozpoložení.

,,Ve čtvrtfinále s Kovaříčkem jsem zvládal koncovky důležitých setů. Just měl v klíčových výměnách štěstí. Můj semifinálový soupeř ovšem po finálovém skalpu Matějíčka z Jeseníku turnaj zaslouženě vyhrál,“ uznal Jaroslav Kučera.

Odpoledne na jaroměřských stolech dominovali další Valaši. Kategorii padesátníků vyhrál Libor Slováček ze Vsetína, který ve finále udolal Štefana Sagáčika z Valašského Meziříčí 3:2 (-8, 9, 9, -8, 9). V semifinálových soubojích Slováček zdolal v pěti sadách Pavla Jaška z Českých Budějovic a Sagáčik si poradil s Pražanem Martinem Kočvarou 3:0.

,,S Liborem se velmi dobře známe. Nemáme se čím překvapit. V zápase se mi podařilo ještě vyrovnat na 2:2 na sety. Ovšem v rozhodující páté sadě byl Slováček ve výměnách jistější a důraznější,“ konstatoval po duelu o první příčku poražený finalista Štefan Sagáčik.

Na turnaj v Jaroměři se těšil také Petr Polák ze Zlína. Jeden z lídrů společnosti pětašedesátníků ale nakonec na východ Čech neodcestoval.

,,Nechtěl jsem hrotit situaci. V týdnu před turnajem v našem klubu Orel Zlín začali mít dva hráči problémy s koronavirem. Já jsem ale v pohodě,“ hlásí Petr Polák.

Turnaj v Jaroměři se hrál ve dvou halách na 17 stolech. Ve všech kategoriích se ho zúčastnilo 76 stolních tenistů.

Ve Velké ceně Česka 2020 by se měl ještě odehrát závěrečný Turnaj mistrů. Ten je na programu v polovině listopadu v Hluku.

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ VE VELKÉ CENĚ ČESKA MASTERS 2020 (po 4 turnajích):

Kategorie mužů 50 – 59 let:

1. Pavel Jašek (České Budějovice) 910 bodů, 2. Libor Slováček (Vsetín) 880, 3. Daniel Cvečko (Martin) 790, 4. Štefan Sagáčik (Valašské Meziříčí) 790, 5. Martin Kočvara (Praha) 780.

Kategorie mužů 65 – 69 let:

1. Drahoslav Švesták (Kolšov) 900 bodů, 2. Petr Polák (Zlín) 900, 3. Jaroslav Schwan (Opava) 860, 4. Jaroslav Hofman (Malešice) 780, 5. Pavel Šimonovský (Frýdek – Místek) 760.

Kategorie mužů 70 – 74 let:

1. František Just (Česká Lípa) 1020 bodů, 2. Miloš Matějíček (Jeseník) 890, 3. Milan Rakovický (Brno) 870, 4. Jaroslav Kučera (Slavičín) 810, 5. Eduard Novotný (Velké Losiny) 790.