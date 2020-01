Sice to byl velký boj, ale sobotní derby s Jeseníkem nakonec šumperští hráči zvládli. O zisku tří bodů však favorizovaný Asper definitivně rozhodl až během třetí třetiny.

Po čtyřiceti minutách vedli hosté o dva góly, ten úvodní pak dali z trestného střílení, řada jejich dalších šancí ale zůstala nevyužita.

Na začátku závěrečné části Jeseník kontroval na rozdíl jediné trefy a zadělal na pořádné drama. Jenže Šumperk dvakrát rychle odpověděl.

Později hráči z lázeňského města opět snížili, poslední slovo přesto patřilo Asperu, když využil přesilovku – 2:5.

„Zápas byl hodně vyhecovaný, ale to už asi k derby patří. Na nás byla znát delší zápasová pauza, když jsme byli nervózní v kombinaci i při zakončení. Z jesenického gólmana jsme tak udělali adepta pro nároďák, do toho jsme několikrát trefili tyčku či břevno,“ prozradil k derby s Jeseníkem zkušený šumperský útočník Petr Matěj.

„Důležité bylo, že jsme po snížení soupeře na 1:2 stačili rychle odpovědět a potom už jsme utkání celkem v pohodě dotáhli do vítězného konce,“ doplnil forvard Asperu.

„I když se nám dařilo držet se dlouhou dobu na dostřel, tak musíme uznat, že Asper byl po celý zápas lepší. Výborný výkon předvedl náš gólman,“ zní komentář z jesenické kabiny.

Poslednímu nedali žádnou šanci

Zcela jednoznačnou záležitostí bylo nedělní utkání vedoucího Asperu proti beznadějně poslednímu Frýdku-Místku, který doposud v soutěži získal pouhé dva body a nadále čeká na první výhru.

Za stálé převahy si nakonec šumperští florbalisté dokráčeli až ke dvoucifernému výsledku, již osmému během letošní sezóny. Soupeři pak dovolili pouhé dva góly.

Papírové předpoklady, že hala šumperského gymnázia nebude tentokrát dějištěm nějakého dramatu, se začaly naplňovat již během první třetiny, kterou domácí vyhráli 5:0.

Po dvou třetinách už měli hosté na kontě jedenáct inkasovaných gólů a do závěrečného dějství vystřídali gólmany. I přesto stačil Šumperk svůj náskok ještě navýšit.

Hattrickem se na jasné výhře favorita podílel hrající kouč Asperu Ondřej Mrázek. Na domácí straně pak vydařený zápas nedohrál kvůli potížím s kolenem útočník Petr Matěj.

„Dnes to byl o poznání lepší zápas než v Jeseníku, kde nám to moc nelepilo. Tentokrát jsme se chytili hned od začátku zápasu a jakmile jsme vedli pět nula, tak už jsme věděli, že to v klidu dotáhneme do úspěšného konce,“ uvedl hrající trenér Asperu Ondřej Mrázek.

„Frýdek-Místek proti nám hrál dost pasivně, tím nám zápas hodně usnadnil, navíc soupeř neměl tolik hráčů, takže jsme s přibývajícím časem měli i fyzickou výhodu,“ doplnil autor tří gólů z nedělního střetnutí.

FBK Jeseník – FbC Asper Šumperk 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 44. Pišek (Viterna), 50. Dougi (Slováček) - 10. Trávníček (trestné střílení), 27. Kamler (Matěj), 46. Šíma (Trávníček), 48. Trávníček, 52. Šíma (Kamler). Rozhodčí: Šiška – Axmann. Vyloučení: 5:2, navíc Příhoda (Jeseník) 5 minut plus osobní trest. Využití: 0:2. Diváci: 111.

Jeseník: Bárta – Dougi, Viterna, Hendrych, Rokyta, Příhoda, Pišek, Kubáň, Břenek, Lutonský, Příhoda, Slováček, Tršťan.

Šumperk: Byvan – Šíma, Mannl, Hruban, Mrázek, Mondek, Trávníček, Kamler, Zapletal, Hanák, Maixner, Matěj, Kováč, Vařeka, Venouš.

FbC Asper Šumperk – FbC KOVO KM Frýdek-Místek 14:2 (5:0, 6:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 4. Hanák (Patsch), 5. Mrázek (Trávníček), 19. Trávníček, 20. Trávníček (Kamler), 20. Kováč (Mondek), 22. Šíma (Matěj), 27. Šíma (Matěj), 32. Mrázek (Vařeka), 37. Mannl (Maixner), 38. Hanák (Vařeka), 40. Mondek, 43. Mannl (Šíma), 51. Mrázek (Zapletal), 56. Patsch – 34. Matějka (Habrnál), 47. Rajgl (Smiga). Rozhodčí: Axmann – Šiška. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Diváci: 30.

Šumperk: Byvan – Šíma, Mannl, Mrázek, Mondek, Trávníček, Z Byvan – Šíma, Mannl, Hruban, Mrázek, Mondek, Trávníček, Zapletal, Hanák, Patsch, Maixner, Matěj, Kováč, Vařeka, Venouš, Kamler.