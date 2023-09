/FOTOGALERIE/ Prozatím největší úspěch v historii slaví posádka Podbabská Škoda MOL tým Dominik Stříteský a Jiří Hovorka. I díky stabilnímu výkonu a třetímu místu na 44. Invelt rally Pačejov totiž dosáhla na titul vicemistra v absolutní klasifikaci PSG Mistrovství ČR v rallye.

Prozatím největší úspěch v historii slaví posádka Podbabská Škoda MOL tým Dominik Stříteský a Jiří Hovorka. I díky stabilnímu výkonu a třetímu místu na 44. Invelt rally Pačejov totiž dosáhla na titul vicemistra v absolutní klasifikaci PSG Mistrovství ČR v | Foto: foto archiv jezdce

„Jsem rád za všechny, kteří se na tomhle výsledku podíleli, od partnerů přes mechaniky až po další členy a spolupracovníky týmu, jejichž práce kolikrát není tolik vidět, ale bez nichž by to nešlo. Všem velmi děkuji. Gratuluji také Honzovi Kopeckému k titulu a Vaškovi Pechovi k tomu, co po celou sezonu předváděl,“ vzkázal Stříteský, jenž se vrátil i k hodnocení svého posledního výkonu.

„Tratě Pačejova mám rád a na souboj s Adamem jsem se těšil. Když se odhlásil, mohli jsme se zaměřit na dojetí a dohnání deseti bodů, které nám na něj chyběly. To se ale snáze řekne, než udělá. Raději chodím do bojů naplno, ale tady jsem musel stále myslet na to, že nebojujeme se soupeři o vteřiny, ale můžeme jet "na jistotu". Když jsem slýchával od zkušenějších kolegů, jaké to je těžké, nedokázal jsem si to představit. Teď už vím, jak velkou měli pravdu,“ setřel si pot z čela závodník z Kelče na Vsetínsku.

Kouč Beranů Říha po třetí prohře: Zápasy jsou jak přes kopírák

„Pořád jsem se snažil držet v tempu, abych neudělal zbytečnou chybu z nepozornosti a nakonec z toho bylo krásné třetí místo v cíli a vysnění titul vicemistra. Naši snovou sezonu zakončí Setkání mistrů v Sosnové začátkem listopadu, kam zveme všechny fanoušky rally a kde chceme náš letošní výsledek také náležitě oslavit,“ láká sympatický závodník.

Hodnocení celé sezony přidal manažer týmu Jaroslav Vančík: „Titul vicemistra pro Dominika je krásnou odměnou za celoroční práci. Letos jsme měli optimální kombinaci hodně silných partnerů. Mně udělalo největší radost vítězství na Bohemce, kterého si strašně cením a taky fakt, že během celé sezony jsme nezaznamenali jedinou mechanickou poruchu na autě. Vrací se nám péče, kterou důsledně věnujeme auto při přípravě, je ve skvělé formě,“ těší šéfa týmu, jenž už svůj zrak směřuje k další sezoně. „Příprava už začala, přičemž poslední výsledek je závazek pro další ročníky,“ dodal Vančík.