V nemocnici nakonec zůstal na pozorování, propuštěn byl už po třech dnech. Kdekdo by si dal delší regeneraci, nikoliv však mladý jezdec. „Co nejdříve jsem sedal do autu, abych to prolomil. V tomto ohledu jsem začal od znova, jel jsem dál, jakoby se předtím nic nestalo,“ přiblížil 22letý borec.

Paradoxně mu hodně pomohla skutečnost, že ze samotné havárie si zpětně tolik nepamatoval. „Tudiž ani na to tak nemám jak vzpomínat. Pouze jsem se byl podívat na ten strom, u kterého se to stalo, člověk to přeci jen chtěl vidět. Letos se tuto havárii budu snažit napravit,“ přeje si Dominik Stříteský.

Talentovaný závodník i přes nepříjemnou epizodu na barumce může být s loňským ročníkem více než spokojený, v celkovém šampionátu Mistrovství České republiky obsadil pátou pozici. Lépe si už jen vedli zkušenější Jan Kopecký (1.), Filip Mareš (2.), Václav Pech junior (3.) a Jan Černý (4.). „Že bývá složitější druhý rok potvrdit? Spíše mi spadl kámen ze srdce, že se mi to loni ve druhé polovině podařilo prolomit. Situace je tak u nás naopak odlehčenější,“ těší Stříteského.

Do druhé poloviny uplynulého ročníku rovněž započítal úspěšné vystoupení na Rally Bohemia, kde překvapivé dojel druhý. Sám si uvědomuje, že stříbrnou pozici bude těžké obhájit. „Kdybych řekl, že chci dopadnout jako loni, tak bych možná přestřelil. Pokud se vepředu něco nestane, tak na druhé místo za normálních okolností nemáme. Budeme se snažit udělat to nejlepší, co je v našich silách. Stát se ale pořád může cokoliv, je to rally!“ ví dobře o nástrahách nevyzpytatelného sportu.

Talentu Dominika Stříteského si všimlo i vedení továrního týmu Škoda Motorsport, které mu loni v říjnu dalo premiérovou šanci nakouknout do seriálu Mistrovství světa. V Katalánské rally však skončil už po druhé etapě, ve které havaroval. „Od Škodovky letos nic nepřišlo. Vše je ale otevřené, uvidíme, jak se vše vyvine či nikoliv. Bylo tam hodně starostí ohledně přistavení vozu a podobně. Naše aktivity šly stranou.“

22letý jezdec v letošní sezoně dosud absolvoval všechny čtyři závody. Hned ten první však nedojel, na Valašské rallye byl vyloučen z průběžného šestého místa, když přijal cizí pomoc náhradního kola kola od jiné posádky. „Bohužel to tam neklaplo. Bylo to ale trochu složitější, než to ve výsledku vypadalo. Tím bych to uzavřel,“ odmítl se dál zabývat nedokončeným závodem.

O měsíc později si na Šumavě spravil chuť, dojel na druhém místě. „Reparát přišel v pravou chvíli,“ pochvaloval si Stříteský. „Druhé místo jsme nečekali, obzvláště na Šumavě,“ cení si pódiového umístění.

V dosavadních zbývajících závodech v Českém Krumlově a Hustopečích shodně se spolujezdcem Jiřím Hovorkou obsadil čtvrtou pozici. V průběžném pořadí letošního seriálu MČR se nachází na třetím místě. „S průběhem sezony jsem zatím nadmíru spokojený, je to nad očekávání. Honza (Jan Kopecký – pozn. red.) s Vencou (Václav Pech junior – pozn. red.) jsou stále před námi, na ně si ještě netroufáme.“

Ve zbytku sezony by rád udržel bronzovou pozici. „Je to priorita,“ zdůrazňuje. „Není potřeba se pouštět do nějakých soubojů vepředu, bodová ztráta pak bude větší. Navíc bychom s nimi museli držet krok v každém závodě, což je nereálné,“ přemítá nahlas.

Jak se vidí v konkurenci dalších závodníků Filipa Mareše a Adama Březíka? „Jsme mezi Filipem a Adamem. S Filipem dokážeme držet krok v nějaké etapě, ve výsledku ale taháme za kratší nit. Před Adamem se nám daří držet stabilně,“ uzavírá Dominik Stříteský.

Jak dopadne toto porovnání na barumce a v celkovém letošním pořadí? Na to si ještě budeme muset počkat. Barum Czech Rally Zlín se koná od 26. do 28. srpna, sezona bude ukončena začátkem října závodem v Pačejově.