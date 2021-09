Zlínský závod je šestým a závěrečným dílem Českého poháru v olympijském a sprint triatlonu. Konat se přitom měl už v květnu, kvůli restrikcím spojeným s epidemií koronaviru byl ovšem odložen na konec září.

Závodit se bude v divácky atraktivním super sprintu, při kterém čeká účastníky hned několik rychlých startů na nejkratších tratích. Při každém z nich o něco půjde.

Nejdříve závodníci absolvují Intervalový závod, jehož výsledek určí nasazení do šestnáctičlenných skupin pro Vyřazovací závod. Výsledné časy Vyřazovacího závodu budou rozhodovat o získání bodů do Českého poháru a také o postupech do finále A a B. Finálové závody určí konečné vítěze SUPERSPRINT Triatlonu Zlín.

V neděli pak bude program pokračovat mistrovstvím republiky štafet, při kterém se na start postaví tříčlenné sestavy. Pořadatelé ovšem připravili i závody pro děti a OPEN závod pro amatérské sportovce a veřejnost.

Posledním pohárovým závodem tohoto roku bude o víkendu 25. a 26. září SUPERSPRINT Triatlon Zlín.

Centrem závodu se stane atletický stadion ve Zlíně. Plavat se bude v 25m bazénu Lázní Zlín, cyklistická část se uskuteční na 1,5 km dlouhém okruhu s rovinkou, stoupáním po kostkách i technickou pasáží. Běžecká část proběhne v nejbližším okolí stadionu.

Kvůli termínové kolizi s evropským šampionátem ve Valencii bude ve Zlíně chybět většina reprezentantů.

Mezi favoritky ženského závodu tak budou patřit zejména juniorky Heidi Juránková s Danou Přikrylovou, které prožily skvělou sezonu v Evropském poháru juniorů.

Mezi muži nebudou chybět reprezentanti a zástupci domácího Titanu Trilife Tomáš Kříž s Filipem Václavíkem, kteří se před dvěma týdny představili na Světovém poháru v Karlových Varech.