Historického úspěchu dosáhli kuželkáři Zlína. S předstihem tří kol před koncem soutěže oslavili postup do druhé nejvyšší soutěže se suverénním náskokem 10 bodů v tabulce.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

„Postup jsme oslavili na můj vkus ani ne tak bouřlivě, jako spíš velice emotivně. Každý hráč si uvědomil, co všechno jsme museli od předcházejících třech sezon ve třetí lize udělat pro to, aby se nám postup konečně povedl. A ono se to povedlo,“ pochvaloval si téměř 40letý Miroslav Málek, místopředseda kuželkářského klubu ve Zlíně, který vznikl v roce 1952 sloučením kuželkářských odborů ze čtyřicátých let minulého století.