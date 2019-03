„Špička startovní listiny je fantastická. V našich luzích už není moc kde více brát. Máme osmnáct prioritních jezdců, 26 vozů specifikace R5, jedno wéercéčko a jednu Fabii Super 2000,“ upřesňuje šéf organizačního týmu Valašské rally Jaromír Tomaštík.

Počet přihlášených se uzavřel na číslovce 81. S číslem jedna vyrazí na trať čtyřnásobný vítěz valašské soutěže, úřadující český šampion, ale i MS WRC 2 Jan Kopecký (na snímku).

„Sice nyní nezávodím a věnuji se především testování nové fabie, ale i díky tomu mám najeto dost ostrých kilometrů. Samozřejmě že bych raději obhajoval světový titul, ale vedení týmu se rozhodlo jinak a já to respektuji,“ konstatoval 37letý pilot továrního týmu Škoda Motorsport, který stále drží snovou sérii 23 vítězství na českých tratích v řadě.

„Zdejší tratě mi sedí, určitě se pokusíme o další triumf,“ slíbil jeho čtyřnásobný vítěz a šestinásobný český šampion.

Fanoušci se mohou těšit na kvalitní čelo startovního pole, ve kterém najdete hned 26 vozů nejprestižnější kategorie R5. Vedle Kopeckého se představí slovenský šampion Martin Koči, stejně jako vicemistři Grzegorz Grzyb a Václav Pech.

„Popravdě jsme čekali více aut z nižších tříd, chybí i řada regionálních posádek. Uvidíme, zda to nebude určitý letošní trend dvoudenních závodů,“ zamýšlí se Tomaštík.

„Trochu mě popravdě mrzí i menší zájem slovenských účastníků. Valaška slovenský šampionát letos otevírá, ale do ValMezu zavítá od našich východních sousedů jen osmnáct dvojic se slovenskou závodní licencí. Je to určitě škoda, věřím, že Valaška má vysokou sportovní hodnotu a start by jim přinesl cenné zkušenosti,“ podotkl šéf třídenního klání.

To odstartuje po dopoledním (od 11.00) shakedownu na kopřivnickém polygonu v 17 hodin slavnostním startem na náměstí ve Valašském Měziříčí, poté je večer v centru města naplánována jako na Barumce městská rychlostní zkouška.

Na účastníky čeká celkem 560,90 km dlouhá trať se 14 rychlostními zkouškami (164,39 km), přičemž nejrychlejší posádka bude korunována v neděli okolo půl čtvrté odpoledne.

„Přesun na pátek byla naše myšlenka. Vnímám zařazení tohoto testu na pátek jako atraktivnější. A v tomto chci připomenout i vazbu na diváky, tentokrát ze severní Moravy. Chtěl jsem, aby se večerní zkouška odehrála nejen ve ValMezu, ale v sobotu i v Kopřivnici, kde se v noci ještě nezávodilo. Proto jsme harmonogram navrhli tak, aby se jelo se světelnými rampami ve ValMezu i na kopřivnickém polygonu,“ upřesňuje Jaromír Tomaštík.

Z Valašského Meziříčí se soutěžní vozy přesunou právě do Kopřivnice, kde je umístěno servisní zázemí.

Sobotní harmonogram je složen ze tří klasických zkoušek ve dvou sekcích. RZ Fulnek je shodná s loňskou podobou, Odry byly výrazně prodlouženy a pojedou se v opačném směru. Posledním testem sekce je nejdelší zkouška letošního ročníku, RZ Lešná, s necelými 21 kilometry.

V neděli odstartuje závodní program na Bystřičce, dále čeká na posádky Juřinka a už zmíněné testy na polygonu Tatry. Soutěž uzavře návrat soutěžáckého konvoje na Bystřičku a Juřinku.

„Z letošního harmonogramu osobně považuji za nejsrdcovější pasáž Valašky padák z Vysoké do Lešné na RZ Lešná. Pro diváky i jezdce je to fantastické místo. Pak bych asi zmínil jednosměrku na Bystřičce, která je ovšem hůře dostupná pro diváky. Velice zajímavé určitě budou i Odry. Věřím, že serpentiny nahoru přesvědčí spoustu posádek, aby více používaly ruční brzdu a jejich průjezdy byly efektnější. Ale každý si asi musí najít to svoje, proč na rallye zavítá. Hlavně si přejme, aby soutěži přálo počasí,“ zve Tomaštík.